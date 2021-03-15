İlker Mataracı kimdir nereli kaç yaşında vefat etti?
İlker Mataracı yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde odasında baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan İlker Mataracı, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Peki, İlker Mataracı kimdir nereli kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
İlker Mataracı, 1974 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimin, 1997 yılında KTÜ Tıp Fakültesinde tamamladı. 2003 yılında Kartal Koşuyolu EAH'de uzmanlık tamamladı.
Uzmanlık Alanları
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Çalıştığı Merkezler
1997-1998 Güneysu Merkez Sağlık Ocağı Rize
1998-2003 Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004-2005 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
2010- > SBÜ Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trabzon
Bilimsel Yayın Sayısı
24 Uluslararası dergilerde makale
85 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri
37 Ulusal dergilerde yayınlanan makale
110 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri
Vaka Deneyimi
Koroner Bypass Cerrahisi
Kalp Kapak Cerrahisi
Aort diseksiyonu Cerrahisi
Kalp Kapak Tamiri
Periferik Arter Hast. Cerrahisi
Varis Cerrahisi
Üyesi Olduğu Dernekler
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 2000
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği 2009
Uluslararası Travma Ve Acil Cerrahi Derneği 2010
Fleboloji Derneği 2008
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