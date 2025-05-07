İlker Canikligil için tahliye kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Youtube üzerinden 'Alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'order 66 (toplu katliam)' çağrısında bulunan ayrıca X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyder pey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklindeki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanan İlker Canikligil bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Canikligil savunma yaptı. Canikligil savunmasında, "Ben kimseyi yok etmekten bahsetmedim. Kastettiğim, siyasal İslam düşüncesinin ortadan kaldırılmasıdır. Dinle siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğini savundum.10 yıldır Youtube üzerinden yayınlar yapıyorum ve bu yayınlarımın hiçbirinde şiddet çağrısında bulunmadım. Bahse konu ifadeleri, olaydan 1 gün önce bir takside yaşadığım olayı anlatırken, tamamen ironi ve mizah amacıyla sarf ettim. Bu sözlerin başka bir amacı ya da anlamı yoktur; bir katliam çağrısı asla sözkonusu değildir. Asıl halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hakkımda yapılan ve sözlerimi çarpıtan haberlerdir" şeklinde konuştu.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Canikligil’in yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza şartıyla adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar verdi. Ayrıca dava dosyasının, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmedilerek duruşma 6 Ekim Pazartesi gününe ertelendi. (DHA)