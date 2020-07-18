İlker Başbuğ’un ifadesinden: Muhatap dönemin Adalet Bakanı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 28 Ocak tarihinde katıldığı bir TV programında, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifinin FETÖ’nün direktifi ile hazırlandığını iddia etti. Başbuğ’un açıklamalarının ardından yasa teklifinde imzası bulunan 6 AK Parti milletvekili, Başbuğ ve eski CHP vekili Dursun Çiçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ ve Çiçek hakkında “hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

O İFADE DOSYADA

Soruşturma kapsamında Başbuğ’un SEGBİS ile ifadesi alındı. Alınan ifadenin dökümü, 13 Temmuz günü tamamlanarak, soruşturma dosyasına koyuldu. Başbuğ, ifadesinde özetle şunları belirtti:

TARİHE NOT OLARAK DÜŞÜYORUM

“Bugün anlıyoruz ki hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunanların, bu kanun değişikliğiyle ilgileri yoktur. Çünkü bu yasa değişiklikleri, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. TBMM’ye getirilmiştir ve tabii ki o anda yetkili durumda olan grup başkanvekilleri imza koymuşlardır. Hazırlayanlar çok kurnazdır. Bu yasa değişiklikleri kimsenin ilk bakışta anlayamayacağı bir şekilde bir kelime oyunudur. Bu da kimler tarafından hazırlandığını göstermektedir. Konunun muhatabının dönemin Adalet Bakanı (Sadullah Ergin) ve bakanlığın bürokratları olduğunu düşünüyorum.

İBRAHİM OKUR’UN İLGİSİ VAR MI

Adalet Bakanlığı bürokratı İbrahim Okur’un (Eski HSYK 1. Dairesi Başkanı, FETÖ’den tutuklu) bu yasa değişiklikleri TBMM’de görüşülürken genel kurul toplantısında, orada oturduğunu görüyoruz. Bu yasa değişikliğinin hazırlanması ile ilgisi var mıdır? O önerge değişikliğini o gün mecliste olan çok kimsenin de anladığını da zannetmiyorum. (Vekillerin FETÖ ile iştirak halinde hareket ettiklerine dair bilginiz var mı?) Kesinlikle düşünmüyorum. TBMM’nin manevi şahsiyetini hedef alan bir konuşma veya davranış yapmamın beklenmesini üzüntüyle karşılarım, böyle bir davranışım kesinlikle olmadı ve olamaz.”