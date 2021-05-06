İlker Başbuğ’a 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Başbuğ’un 4 Ocak 2021’de Cumhuriyet gazetesine, “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı alınmış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi açıkça milletin siyasi idaresine de vurulacak bir darbe olurdu” ifadelerini kullandığı kaydedildi. Başbuğ’un bu sözleriyle ’darbe’ imasında bulunduğu öne sürüldü.

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