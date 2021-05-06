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DHA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İlker Başbuğ’a 3 yıla kadar hapis istemi

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İlker Başbuğ’a 3 yıla kadar hapis istemi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, kitabına ilişkin bir söyleşide ‘darbe iması’nda bulunduğu gerekçesiyle ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Başbuğ’un 4 Ocak 2021’de Cumhuriyet gazetesine, “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı alınmış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi açıkça milletin siyasi idaresine de vurulacak bir darbe olurdu” ifadelerini kullandığı kaydedildi. Başbuğ’un bu sözleriyle ’darbe’ imasında bulunduğu öne sürüldü.

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