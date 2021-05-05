Ä°lker BaÅŸbuÄŸ'a 3 yÄ±la kadar hapis istemi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã–zel SoruÅŸturma BÃ¼rosu'nca hazÄ±rlanan iddianamede, Ä°lker BaÅŸbuÄŸ "ÅŸÃ¼pheli" sÄ±fatÄ±yla, aralarÄ±nda AK Parti Rize Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, AK Parti il ve ilÃ§e baÅŸkanlarÄ± ile kadÄ±n kollarÄ± baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu toplam 166 kiÅŸi de 'mÃ¼ÅŸteki' sÄ±fatÄ±yla yer aldÄ±. Ä°ddianamede, eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ä°lker BaÅŸbuÄŸ'un 4 Ocak 2021'de Cumhuriyet Gazetesi'ne "EÄŸer Menderes, 25 MayÄ±s 1960 gÃ¼nÃ¼ EskiÅŸehir'de erken seÃ§im tarihini aÃ§Ä±klasaydÄ±, 27 MayÄ±s askeri darbesi bÃ¼yÃ¼k bir olasÄ±lÄ±kla Ã¶nlenebilirdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ erken seÃ§im kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ bir hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± bir askeri darbenin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi aÃ§Ä±kÃ§a milletin siyasi idaresine de vurulacak bir darbe olurdu" ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. BaÅŸbuÄŸ'un sÃ¶yleÅŸisinde 'darbe' imasÄ±nda bulunduÄŸu, bu ÅŸekilde "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etme veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

SUÃ‡LAMALARI KABUL ETMEDÄ°



Ä°lker BaÅŸbuÄŸ'un savcÄ±lÄ±kÃ§a alÄ±nan savunmasÄ±nda, "TÃ¼rkiye Cumhuriyetinde GÃ¼Ã§ OdaklarÄ±nÄ±n MÃ¼cadelesi kitap serisinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ olan 1961-1980 dÃ¶nemini o gÃ¼nÃ¼n ÅŸartlarÄ±nda ve o gÃ¼nlerde geliÅŸen olaylar Ã§erÃ§evesinde deÄŸerlendirdiÄŸini, suÃ§a konu ifadelerin daha Ã¶nce yine bazÄ± yazarlar tarafÄ±ndan da dile getirildiÄŸini, bugÃ¼nkÃ¼ olaylarla herhangi bir ÅŸekilde iliÅŸki kurulmasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirterek suÃ§lamalarÄ± reddettiÄŸi anlatÄ±ldÄ±. BaÅŸbuÄŸ'un "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etme" suÃ§undan 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapsi istendi. Dava Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Ä°stanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼lecek.

BAÅžBUÄž SOSYAL MEDYADAN AÃ‡IKLAMA YAPMIÅžTI



Ä°lker BaÅŸbuÄŸ, 10 Åžubat'ta Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na gelerek ifade vermiÅŸti. BaÅŸbuÄŸ ifadesinin ardÄ±ndan da sosyal medya hesabÄ±ndan "Son kitabÄ±m TÃ¼rkiye Cumhuriyetinde GÃ¼Ã§ OdaklarÄ±nÄ±n MÃ¼cadelesi, kitap serisinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼dÃ¼r. Bu kitap 1961-1980 dÃ¶nemini o gÃ¼nÃ¼n ÅŸartlarÄ±nda ve o gÃ¼nlerde geliÅŸen olaylar Ã§erÃ§evesinde deÄŸerlendirmektedir. 4 Ocak 2021 gÃ¼nÃ¼ bir gazetede bu kitabÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±yla ilgili bir sÃ¶yleÅŸim yayÄ±nlandÄ±. Bu sÃ¶yleÅŸiden hareket edilerek hakkÄ±mda suÃ§ duyurularÄ±nda bulunuldu. Hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n geÃ§erli olduÄŸu, var olduÄŸu bir ortamda bu sÃ¶yleÅŸiden bir suÃ§ unsuru Ã§Ä±kartÄ±labilmesi sÃ¶z konusu bile olamaz. Bu nedenlerle bu suÃ§ duyurularÄ±na itibar etmiyorum. Bu inanÃ§la da bu suÃ§ duyurularÄ±na karÅŸÄ± hiÃ§bir ÅŸekilde savunma yapmayacaÄŸÄ±m. Bu davranÄ±ÅŸ anayasaya hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve kendime olan saygÄ±mÄ±n doÄŸal sonucudur" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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