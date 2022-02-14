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İlker Aycı kimdir, nereli, kaç yaşında? Air İndia'nın başına geçti!

#İlker Aycı#İlker Aycı Kimdir#İlker Aycı Nereli
İlker Aycı kimdir, nereli, kaç yaşında Air İndianın başına geçti

İlker Aycı, kariyerine Hindistan Havayolları firması Air İndia'da devam etme kararı almasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Daha önce THY CEO'su olarak görev alan İlker Aycı, yeni dönemde Air İndia için görev alacak. Peki, İlker Aycı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Mehmet İlker Aycı, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında İngiltere'de Leeds Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde araştırmacı olarak bulunmuş, 1997 yılında ise Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programından mezun olmuştur.

İş hayatına 1994 yılında başlayan AYCI, Kurtsan İlaçları A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Universal Dış Ticaret A.Ş. şirketindeki çeşitli görevlerin ardından 2005 ve 2006 yılları arasında Başak Sigorta A.Ş. ve 2006 ve 2011 yılları arasında Güneş Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü, 2011 ve 2015 yılları arasında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı, 2013 ve 2015 yılları arasında Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerini yürütmüş,  2015 yılı Nisan ayı itibariyle ise Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak seçilmiştir.

Aynı zamanda, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş., VakıfBank Güneş Sigorta Spor Kulübü (2008 Avrupa Challenge Cup Şampiyonu) ve Türk Hava Yolları Spor Kulübü gibi kurumlarda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlık gibi görevler de üstlenmiş olan AYCI, İngilizce ve Rusça bilmektedir.

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