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Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon), (DHA)
Haber Giriş: 10.06.2020 - 17:22,Son Güncelleme:

İlkel teleferikte akıma kapılan genç öldü

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İlkel teleferikte akıma kapılan genç öldü
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TRABZON'un Of ilçesinde, 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikte elektrik akımına kapılan Selami Demir (22), hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kışlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle bahçeden toplanan çayları taşıyan Selami Demir, bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Demir, ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selami Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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