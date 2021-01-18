İlke kararı nedir ve ne demek?

İlke kararı almak terimi hakkında detaylar, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilke kararı aldık açıklamasında bulunmasının ardından merak edilen husus oldu. İşte, ilke kararı terimi hakkında bazı bilgiler

İLKE KARARI NE DEMEK?

İlke kararı, tam manasıyla prensip kararı ve temel kural anlamına gelmektedir. İlke kararı, TDK'ya göre "Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip" anlamına gelmektedir.

Ziya Selçuk ilke kararı ifadesini şu açıklamasında kullanmıştı;

Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına dair yöneltilen soruya, şu yanıtı verdi:

"Başlangıçta açılsın veya açılmasın gibi tartışmalar oldukça yoğundu ama şu anda açılsın noktasında ciddi bir beklenti var. Bizim asıl baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinenin alacağı kararlarla bağlantılı. İlke olarak, okulun açılmasını çok önemsiyoruz. Bütün dünyadaki ülkelere baktığımızda başka ülkeler ne kadar açık tuttu? Benzer salgın süreci olan ülkeler dahil. Biz ne kadar açık tuttuk? Bir karşılaştırma yaptığımızda biz aslında çok kontrollü gittik. Bizim okullarımızın açık olma süreci, çok daha az. 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var."