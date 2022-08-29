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İlkay Akkaya konseri iptal edildi

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#İlkay Akkaya#Ceyhan Valiliği#Konser
İlkay Akkaya konseri iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 23:16

Adana'da Ceyhan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında organize edeceği İlkay Akkaya konserinin kaymakamlık tarafından iptal edildiğini duyurdu.

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilmesi planlanan İlkay Akkaya konserinin Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği, Ceyhan Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla açıklandı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Ceyhan Kaymakamlığı'ndan tarafımıza yeni iletilen bilgilendirme yazısında gerekli izinlerin önceden alınmasına rağmen konserin genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmeyerek iptal edildiği açıklanmıştır. İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle Sayın İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlılarımızdan özür dileriz" denildi.

İlkay Akkaya konseri iptal edildi

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#İlkay Akkaya#Ceyhan Valiliği#Konser

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