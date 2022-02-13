İlk zulmü değilmiş

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Grup, yere yatırdıkları E.M.’yi tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Çakıcı belinden çıkardığı tabancanın namlusunu E.M.’nin ağzına sokup tehdit etti, ardından da mermi yutturdu. Şüpheliler, daha sonra kıyafetlerini çıkardıkları E.M.’ye kadın elbisesi giydirdi.

2019’DA SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Sabaha kadar işkence yapan 3 şüpheli, E.M.’nin arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hem E.M.’nin hem de Çakıcı’nın Gamze Ü. adındaki kızı sevdiğini ve bu nedenle de aralarında husumet olduğu belirlendi. Polis ekipleri, Eskici olan soyadını 2019 yılında değiştirdiği ortaya çıkan Yaşar Çakıcı’nın cep telefonu ve sosyal medya hesaplarında da inceleme yaptı. Çakıcı’nın, Bekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte M.Ş.’ye de işkence yaptığı ortaya çıktı. Polis, M.Ş.’yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, Çakıcı’nın sosyal medyada uzun namlulu silahla şehir turu attığı görüntülere ulaştı. Çakıcı hakkında bu görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

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ÇAKICI’NIN ADIYLA BORÇ ALMIŞ

Olayın ardından Ç.A. isimli kadın da önceki gün Çakıcı hakkında şikâyetçi oldu. Ç.A. ifadesinde, “Bana Alaattin Çakıcı’nın yeğeni olduğunu söyledi. Benden birkaç kez borç para aldı. Parayı geri istediğimde ise ödemedi ve beni tehdit etti” dedi.