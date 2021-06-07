İlk yüz yüze görüşme

Bu, Biden’ın göreve gelmesinin ardından iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi olacak. Görüşmede Türk-Amerikan işbirliğinin genişletilmesi için atılacak adımlar konuşulacak. F-35 meselesinin yanı sıra S-400 konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. FETÖ, PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadele başlığı da en kritik gündem maddelerinden olacak. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’deki son durum, mülteci meselesi gibi başlıklar da değerlendirilecek. Ankara, iki NATO müttefiki olan Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin ittifakı güçlendireceği mesajını verecek.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara