Gündem Haberleri

İlk yerli müşterek 'bulut altı İHA-İDA sistemi' NATO tatbikatında kullanıldı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 19:36

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), ilk yerli müşterek bulut altı İHA/İDA sisteminin NATO tatbikatı görevinde; taktik İHA sistemlerinin yüzer mayınların tespiti ve imhasını içeren senaryoyu başarıyla tamamladığını duyurdu.

STM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlk yerli müşterek bulut altı İHA/İDA sistemlerimiz NATO tatbikatında görevde. NATO Innovation Continuum 2025 SHINE etkinliğinde, taktik İHA sistemlerimizle yüzer mayınların tespiti ve imhasını içeren senaryoyu başarıyla tamamladık. Gözcü İHA TOGAN tarafından tespit edilen yüzer mayın bilgileri, MARLİN İDA üzerinden Komuta Kontrol Merkezi’ne aktarıldı. Merkezin yönlendirmesiyle KARGU Vurucu İHA, mayını başarıyla imha etti. Bu görevle; İHA, İDA ve Komuta Kontrol Sistemleri arasındaki entegre, müşterek kabiliyetlerimizi NATO sahasında güçlü biçimde sergiledik" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

