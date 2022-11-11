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İlk ve ortaöğretimde yaklaşık 19 milyon öğrenci ara tatile giriyor

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#Ara Tatil#Öğrenci#Milli Eğitim Bakanlığı
İlk ve ortaöğretimde yaklaşık 19 milyon öğrenci ara tatile giriyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 09:34

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci 12 Eylül’de başlayan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk ara tatiline giriyor. 11 Kasım Cuma günü başlayacak ara tatil sonrası ilk ders zili ise 21 Kasım Pazartesi günü çalacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk ara tatil haftasına giriyor. Birinci dönem ara tatili bugün başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacak.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.

23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak. 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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#Ara Tatil#Öğrenci#Milli Eğitim Bakanlığı

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