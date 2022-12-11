İlk ulus markalama forumu için geri sayım

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16-17 Aralık tarihlerinde İstanbul TİM Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek uluslararası forum kapsamında panel ve sunumlarla, farklı ülke ulus markalama koordinatörlerinin, ulus markalamaya katkı sunan sektörlerde alanında uzman, akademisyen ve diplomatların katkılarına başvurulacak.
Forum çalışmaları dahilinde; dünyadaki ulus marka endekslerinin incelenmesi, ülke örneklerinin gözden geçirilmesi, yumuşak güç unsurlarının Türkiye ulus markasına katkılarının ele alınması, marka şehirler, turizm, gastronomi, uluslararası fuarlar başta olmak üzere marka bilinirliğine katkı sunan alanlarda görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor.