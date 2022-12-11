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İlk ulus markalama forumu için geri sayım

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#İletişim Başkanlığı#Türkiye Marka Ofisi#Türkiye Ulus Markalama Forumu
İlk ulus markalama forumu için geri sayım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 10:51

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çatısı altında, Türkiye’nin ulus markasını geliştirmek ve ülke imajını güçlendirmek amacıyla mayıs ayında kurulan Türkiye Marka Ofisi, bir ilke imza atıyor. Ofis, Türkiye’nin mevcut ülke marka konumunu ele almak ve marka bilinirliğini daha da artıracak faaliyetlere zemin hazırlamak üzere Türkiye Ulus Markalama Forumu düzenleyecek.

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16-17 Aralık tarihlerinde İstanbul TİM Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek uluslararası forum kapsamında panel ve sunumlarla, farklı ülke ulus markalama koordinatörlerinin, ulus markalamaya katkı sunan sektörlerde alanında uzman, akademisyen ve diplomatların katkılarına başvurulacak.

Forum çalışmaları dahilinde; dünyadaki ulus marka endekslerinin incelenmesi, ülke örneklerinin gözden geçirilmesi, yumuşak güç unsurlarının Türkiye ulus markasına katkılarının ele alınması, marka şehirler, turizm, gastronomi, uluslararası fuarlar başta olmak üzere marka bilinirliğine katkı sunan alanlarda görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor.

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#İletişim Başkanlığı#Türkiye Marka Ofisi#Türkiye Ulus Markalama Forumu

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