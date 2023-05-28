İlk uçuş... Yavru turnalar kanat çırptı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce (DMKP) yürütülen 'Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları' kapsamında, Samsun'un Bafra ilçesindeki turna kuşları takibe alındı.

Tarım ve Orman 11'inci Bölge Müdürlüğü bünyesindeki illerde, 2023 yılı izleme çalışmaları kapsamındaki takibe Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ile Bafra DKMP Şefliği ekipleri ile teknik elemanları da katıldı. Geçen yıllarda üreme kaydı olan turnaların yeni yuva yaptıkları belirlendi. Takipte, Turna kuşlarının yuvalanması ve yavru büyütme dönemi kayıt altına alındı. Turnaların yavrularına uçmayı öğretmeleri de kameralara takıldı.

