‘İlk uçuş’ öncesi yakıt testi tesisi

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda 18 Mart 2023 tarihinde gökyüzü ile buluşturacağı Hürjet Eğitim Uçağı için çalışmalarını hızlandırdı. Gövde montajının devam ettiği Hürjet projesinde daha önce hareketli yüzeylerin testlerinin gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Tesisi’ni ve Hürjet 270 Mühendislik Simülatörü’nü kuran şirket, bu kapsamda Hürjet’in yakıt sistemlerinin test edileceği yeni bir tesis de kurdu.

YERLİ VE MİLLİ

Yerli ve milli imkânlarla tasarlanan tesisle, Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet’in yakıt sistemi, ilk uçuştan önce yerde güvenli bir şekilde uçurulup test edilecek. Birebir yakıt tankları ve yakıt sistemi ile yapılacak testlerde; uçaktaki yakıt transfer, dolum/boşaltım, motor besleme ve havalandırma sistemleri ve sızdırmazlık süreçlerinin testi bu tesiste gerçekleştirilecek.

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Hürjet’in görev ömrü süresince devrede kalacak olan bu tesisten edinilen tecrübe, Milli Muharip Uçak’ın (MMU) testleri için kurulacak tesise de aktarılacak. TUSAŞ, MMU’nun yakıt sistemlerinin testlerinin gerçekleşeceği yeni bir tesisi kurmak için de çalışmalara başladığını bildirdi.

BU TESİS ÜLKEMİZDE BİR İLK

Yakıt sistemlerinin test edileceği tesise ilişkin açıklamada bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Test merkezi ülkemizde ilk, dünyada bu alandaki sayılı tesislerden. Buradan edinilecek tecrübeler neticesinde Milli Muharip Uçak için de benzer bir tesisi kazandırma çalışmalarına başladık” dedi.