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Haber Giriş: 29.08.2021 - 23:53 | Son Güncelleme:

İlk uçuş öncesi Erdoğan yazdı... Akıncı kod olarak yüklenen o mesaj ortaya çıktı

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İlk uçuş öncesi Erdoğan yazdı... Akıncı kod olarak yüklenen o mesaj ortaya çıktı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan bir mesajın olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstiklalimiz ve İstikbalimiz için hep daha ileriye" notuyla yazdığı mesaj, AKINCI Uçuş Kontrol Bilgisayarı'nın içindeki gömülü yazılıma eklendi.

AKINCI TİHA, dün düzenlenen törenle TSK'ya teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Savunma sanayinde bir devrim niteliği taşıyan bu olayın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yazılan bir mesaj, Bayraktar AKINCI TİHA’nın 6 Aralık 2019’daki ilk uçuşundan saatler önce AKINCI Uçuş Kontrol Bilgisayarı’nın içindeki gömülü yazılıma eklenmiş. Bayraktar AKINCI TİHA'ların tüm uçuşlarında bu yazılım ile görev yaptığı öğrenildi.

İşte çok merak edilen Erdoğan'ın o yazısı;

İSTİKLALİMİZ VE İSTİKBALİMİZ İÇİN HEP DAHA İLERİYE...

Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir.

Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz.

Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik.

İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık.

Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik.

Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık.

Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir

Türkiye hedefine odaklandık.

Elde ettiğimiz başarıyla, Türk Milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.

BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir.

Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum.

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye" diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

İlk uçuş öncesi Erdoğan yazdı... Akıncı kod olarak yüklenen o mesaj ortaya çıktı

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