İlk toplantı tarihi misyon

Komisyon dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında parlamentoda grubu olan ve temsil edilen AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, Yeni Yol grupları ve DSP, DP, HÜDA-PAR, YRP, TİP ve EMEP’ten temsilcilerin katılımıyla 48 üyeyle toplandı. İYİ Parti grubu komisyona üye vermedi. Kurtulmuş, salondaki üyelerin toplumun yüzde 98’ini temsil ettiğini vurguladı. Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından parti temsilcileri de komisyonun amacı, beklentileri ve sürece ilişkin değerlendirmeler yaptı. Daha sonra adı, süresi, çalışma ilkeleri ve karar yöntemiyle ilgili müzakereye geçildi.

ANAYASA GÖREVİ YOK

Başkan Kurtulmuş başta olmak üzere AK Parti, CHP, MHP ve DEM Partili yöneticiler de dahil çok sayıda parti temsilcisi komisyonun görevinin yeni anayasa yapmak olmadığını vurguladı. Kurtulmuş komisyonun ilkelerini “şeffaflık, açıklık ve çoğulculuk” olarak nitelerken açılışta özetle şunları söyledi:

“Komisyon sıradan bir heyet değil, yarınlarımızı onarma cesareti ve toplumsal bütünleşmeyi pekiştirme iradesi gösteren tarihi bir heyettir. Bu salonda milletin iradesini temsilen yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bu komisyon, millet adına çözüme ulaştırılacak sorunların müzakeresi, üzerinde uzlaşılan teklif ve tavsiyelerin TBMM’ye iletilmesi ve bahse konu süreçlere millet adına vaziyet etmek için vardır.

YENİ DÖNEMİN EŞİĞİ

Bugün, FETÖ dahil darbe girişimlerini boşa çıkaran ve terör örgütünün etkisini kıran kararlı adımlarla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Yeni dönem, siyasetin, düşüncenin ve vicdanın daha çok konuşulduğu bir dönem olmak zorundadır. Evladını yitiren annenin, dükkânını kapatmak zorunda kalan esnafın, yaylasına çıkamayan köylünün ve kamu adına görev yaparken can veren, şehit olan kamu görevlisinin acısı hepimizin ortak acısıdır. Ortak acılarımızı artık ortak umuda çevirmek için buradayız.

ASLA PAZARLIK YOK

Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değildir. Manevi kayıplar, unutulmaz acılarımızdır. Her biri ayrı bir ailenin ocağına düşen şehitlerimizin, her biri bir ömrü feda eden gazilerimizin acısı... Canları pahasına bu vatanı savunan tüm kahramanlar, bugün burada başlattığımız sürecin manevi mimarlarıdır. Bu istikamette atacağımız her adımda onların emanetine sadakatle bağlı kalacağımızı ilan ediyoruz.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Bu süreç, Türk’ün de Kürt’ün de her kesimden yurttaşın ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. Dolayısıyla komisyonumuz müzakereci bir istişare organı olarak hareket edecektir. Komisyonun görev ve sorumlulukları arasında özellikle silah bırakma sürecinin millet adına takibi büyük önem taşımaktadır.

TOPLUMSAL PSİKOLOJİ ÖNEMLİ

Süreci zehirleyebilecek ve provoke edecek açıklamalara itibar edilmemesini sağlamak da bu komisyonun görevlerindendir. Bu sürecin en önemli hususiyetlerinden birisi de toplumsal psikolojinin iyi bir şekilde yürütülmesidir. Kürt’ün onurunu korumayan bir dil, Türk’ün gururunu hiçe sayan bir söylem barışa değil yeni kırılmalara neden olan yaklaşımlardır.”

KÜRT ŞAİRDEN ALINTI

Kürt şair Ahmedi Hani’den alıntı yapan Kurtulmuş “Büyük bilgin ve mutasavvıf, Kürtçe’nin büyük şairi Ahmedi Hani’nin düşünceleriyle ifade edersek, ‘Halkların kalbi adaletle birlikte atarsa millet olunur. Dil değişir, kıyafet değişir, coğrafya değişir, ama ortak duygular baki kalır.’ Akif’in, ‘Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez’ dizeleriyle, Nazım’ın da ‘Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine’ dizeleriyle ifade ettiği hayali, siyasetin eliyle gerçekleştirmek zorunda olduğumuz kardeşliği büyüteceğiz.”

PARTİLER: ÇÖZMEK ZORUNDAYIZ

Komisyonda yapılan ilk değerlendirmeler şöyle oldu:

* CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Her kesimi kucaklayarak, hiç kimseyi geride bırakmayarak bu konuları konuşmak önemlidir. Umuyorum ki acil yaralarımızı sararak çözüm bulmakta başarılı oluruz. Meclis’in atması gereken adımları cesaretle atmaktan, gerekirse el ele vermekten çekinmeyiz” görüşünü dile getirdi. Emir, genel olarak hukukun üstünlüğünün sağlanması, Anayasa’daki kuralların uygulanması, Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesi konularında da komisyonun irade koyması gerektiğini savundu.

* MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceğini ifade ederek, “Bu komisyonun yeni anayasa yapmak gibi bir görevi de yok” dedi. Yıldız, “Biz bu süreci istihbarat örgütlerinin cirit attığı, her türlü entrikanın döndüğü Ortadoğu’da kimseden yardım almadan siyasi partiler olarak öteye götürüyoruz, bunda da çok başarılıyız. Ülkedeki tüm mağdurların siyasi görüşü, inancı, felsefesi, dünyaya bakışına aldırmadan bir eşitlik içinde bu meseleleri çözmek zorundayız. Anaların gözyaşlarının akmadığı bir geleceği inşa edebileceğimize inanıyoruz” dedi.

* Yeni Yol Grup Başkanvekili Emin Ekmen,“Gerçek anlamda tarihi sayılabilecek eşikteyiz. Devletimiz bunu 1993’en bu yana en az 13 kez denedi. Şimdi 13 kez denemenin getirdiği güvensizlik halinin ortadan kalktığını düşünüyoruz. Birbirimizi itibarsızlaştırmak yerine anlamaya çalışmalıyız” diye konuştu.

* DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Kürt sorununu, Türkiye’nin demokratikleşme sorunundan ayrı göremeyeceklerini vurguladı. Koçyiğit, “Türkiye’nin çözümsüzlük prangalarından sıyrılması için parlamentonun tarihi bir rolü olacaktır. Tarihsel bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Özgürlükçü, demokratik bir sistemin yeniden inşası tüm kesimlerin ortak sorumluluğudur” diye konuştu.





8.5 saat süren toplantıda, ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ adı kabul edildi. Meclis Başkanlığı, çalışma yöntemi ve ilkelerin oybirliğiyle geçtiğini açıkladı. Buna göre, komisyon genel olarak basit çoğunlukla (katılanların yarıdan bir fazlası) karar verecek. Ancak yasa teklifi taslaklarının hazırlanmasında üye tam sayısının beşte üçünün oyu aranacak. Üye tam sayısı 48 olduğundan, bu nitelikli çoğunluk şartı 29 oyla karşılanacak. Komisyonda, tüm konuşulanların birebir kayıt altına alınması anlamına gelen ‘tam tutanak’ tutulacak. Komisyon, bazı tutanakların kamuoyuna kapalı olmasına ayrıca karar verebilecek. Komisyon kararıyla bazı toplantılar basına kapatılacak. Kapalı toplantıların tutanakları her şartta ‘gizli’ olacak. Komisyonun olağan görev süresi 31 Aralık 2026’da sona erecek. Ancak bu süre iki aylık dönemlerle uzatılabilecek. Kurtulmuş istediği zaman komisyonu kapatabilecek. Nitelikli çoğunluk kararıyla da komisyon lağvedilebilecek.

KIRMIZI-BEYAZ DONATILDI









TBMM Tören Salonu, geçmişte diğer özel toplantılarda olduğu gibi kırmızı-beyaz çiçeklerle donatıldı. Üyelerin masalarının baktığı orta alana ise ‘mutluluk ve bereketi’ simgeleyen flamingo çiçekleri yerleştirildi.

CUMAYA KRİTİK SUNUMLAR

İsmi ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ olarak belirlenen komisyonun ikinci toplantısının cuma günü yapması planlanıyor. Bu toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın süreç, gelecek aşamalar ve Meclis’ten beklentilerle ilgili üyelere ayrı ayrı bilgi vermeleri öngörülüyor.