İlk toplantı Bursa’da

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İlk aşamadaki bölge istişare toplantılarının birincisi 14 Ekim’de Bursa’da yapılacak. Bu toplantıya Balıkesir, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinden katılım sağlanacak. İkinci bölge istişare toplantısı da Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Kahramanmaraş illerinin katılımıyla 15 Ekim’de Kayseri’de yapılacak.

SEÇİM HAZIRLIĞI

Bölge istişare toplantılarına; bölge milletvekilleri, bölge merkez yönetim kurulu ve merkez disiplin kurulu üyeleri; belde, ilçe ve il başkanları; belde, ilçe ve il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, ilçe ve il çalışma grupları; belde, ilçe ve il belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri katılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, toplantılarda partinin yerel seçimlere hazırlık çalışmalarının yanı sıra Türkiye, bölge ve dünya gündeminde yer alan önemli hususların bütün yönleriyle değerlendirileceğini vurgulayarak, “Toplantılarımız; teşkilatlarımızın çalışma temposunu yükseltmeyi, ülke ve dünya gündemini yakından takip edip milli şuuru uyanık tutmayı hedeflemektedir” dedi. m Umut ERDEM / ANKARA