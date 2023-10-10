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İlk toplantı Bursa’da

Güncelleme Tarihi:

#Nevşehir#Niğde#Kırşehir
İlk toplantı Bursa’da
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 07:00

Yerel seçimlere “2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu” temasıyla hazırlanan MHP, ikinci adım olarak da Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantıları’nı hayata geçirecek.

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İlk aşamadaki bölge istişare toplantılarının birincisi 14 Ekim’de Bursa’da yapılacak. Bu toplantıya Balıkesir, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinden katılım sağlanacak. İkinci bölge istişare toplantısı da Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Kahramanmaraş illerinin katılımıyla 15 Ekim’de Kayseri’de yapılacak.

SEÇİM HAZIRLIĞI

Bölge istişare toplantılarına; bölge milletvekilleri, bölge merkez yönetim kurulu ve merkez disiplin kurulu üyeleri; belde, ilçe ve il başkanları; belde, ilçe ve il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, ilçe ve il çalışma grupları; belde, ilçe ve il belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri katılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, toplantılarda partinin yerel seçimlere hazırlık çalışmalarının yanı sıra Türkiye, bölge ve dünya gündeminde yer alan önemli hususların bütün yönleriyle değerlendirileceğini vurgulayarak, “Toplantılarımız; teşkilatlarımızın çalışma temposunu yükseltmeyi, ülke ve dünya gündemini yakından takip edip milli şuuru uyanık tutmayı hedeflemektedir” dedi. m Umut ERDEM / ANKARA

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#Nevşehir#Niğde#Kırşehir

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