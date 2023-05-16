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İlk toplantı 4 Haziran'da... Vekiller 2. turu bekleyecek

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#Meclis#YSK#Seçim
İlk toplantı 4 Haziranda... Vekiller 2. turu bekleyecek
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 07:00

Yeni Meclis, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından toplanacak. Milletvekilleri bu ilk toplantıda ant içip ardından da Meclis’in yeni başkanını seçecek.

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MECLİS’in geçen dönemki final oturumunda bir sonraki toplantı tarihi, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim sonuçlarını ilanını takip eden 3. gün olarak açıklanmıştı. Seçim takvimine göre YSK kesin sonuçları 1 Haziran’da ilan edecek. Buna göre de Meclis’in ilk toplantısını 4 Haziran pazar günü saat 14.00’te yapması bekleniyor.

YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Bu toplantıda yapılacak ant içme töreninin ardından Meclis, yeni başkanını seçmek üzere kolları sıvayacak. Meclis İç Tüzüğü’ne göre başkan adayları TBMM’nin toplandığı günden itibaren 5 gün içinde bildirilecek. Ardından da Genel Kurul’da yapılacak oylamayla yeni başkan seçilecek. 

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#Meclis#YSK#Seçim

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