İlk söz İzmirliye konut

Haberin Devamı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda hafta sonu yaklaşık 10 bin vatandaşın toplandığı etkinliğe katılan Dağ, İzmir için atacağı adımları, kentin sorunları ve projeleriyle ilgili Hürriyet’e şu değerlendirmelerde bulundu: “Körfezin durumu, trafik sorunu, kentsel dönüşüm, toplu konut, toplu ulaşım ve çöp İzmir’in temel sorun alanları. İzmir’in bu sorunları beş yıl daha öteleme şansı yok. Beş yıl da yetmeyecek. Bir yerinden başlayacağız. Biz bir yerinden bu meseleleri çözmeye başlayacağız. Bu kentte yaşayan insanlara belediye aracılığıyla konut imkânı sağlamak istiyoruz. Belediyenin aracı olacağı, sadece İzmir’de ikamet edenlerin faydalanacağı bir proje üzerinde çalışıyoruz. Şu an proje çalışmasını yapıyoruz. Yüzde 70-80 civarına geldik. Şubat ayının ortalarına doğru projenin tanıtımını yapacağız.

Haberin Devamı

5 YIL DAHA BEKLEYEMEYİZ

Beş yılın sonunda gerçekten önemli bir mesafe katedildiğini kimseyi de kırmadan, üzmeden, birebir diyalogla, niyetimizi onlara anlatacağız. Sizin daha iyi şartlarda yaşamanız lazım. Bunu anlatacağız. Ben arka sokakların tamamını bilirim. Park yapacak yer de yok, çocukların parkta oynayacağı yer de yok. Dolayısıyla bizim bu şehrin bu meselelerini çözmek için adım atmamız lazım. Beş yıl daha bunlar yokmuş gibi davranma şansımız yok. Teşkilat ilk defa bu kadar heyecanlı ve coşkulu bir karşılama yaptı. Bu, heyecanın dalga dalga yayılacağını gösterir. Ailecek çok seviyoruz bu memleketi. Bugüne kadar bu samimiyetimizi gösterdik. Kalan 70 günde de samimiyetimizi göstereceğiz. Eminim 31 Mart akşamı İzmir’de samimiyet kazanacak.”

KOCAOĞLU’YLA GÖRÜŞME



AK Partili Dağ, dün İzmir’in hayatta olan eski belediye başkanlarını ziyaret etti. Bu kapsamda CHP’li eski belediye başkanları Yüksel Çakmur ve Aziz Kocaoğlu ile DYP’li Burhan Özfatura’yla bir araya gelen Dağ, bugün ise İzmir’in efsanevi belediye başkanı Ahmet Piriştina’nın mezarına ziyarette bulunacak. ‘Aziz Kocaoğlu’ndan oy isteyecek misiniz?’ sorusuna ise Hamza Dağ, “Dönem ona müsait değil. Belki CHP’nin adayı belli olmuş olsaydı yapabilirdim. Ama şu anda CHP’nin adayı belli değil. Onun için o nezaketsizliği yapmak istemem ona. Aziz abiyle ben milletvekili, o belediye başkanıyken çok güzel çalışmamız oldu. O bizi, biz de onu severiz. Yani aramızda, bana göre çoğu kendi partilisinden daha güzel bir hukuk olduğunu o da bilir. 13 yıl belediye başkanlığı yaptı. Şimdi de gideceğiz, inşallah 1 Nisan’dan sonra da gideceğiz. Ondan, tecrübelerinden istifade edeceğiz” cevabını verdi.