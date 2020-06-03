İlk sefer hatırası

Koronavirüsle mücadele kapsamında 2 aydır yapılamayan seferler, dün sabah saat 07.00 itibarıyla başladı. Tramvaya ait zil seslerinin İstiklal Caddesi’nde yankılandığını duyan vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle ortalama 20 dakikada bir sefer yapacak olan nostaljik tramvay, hafta içi ve cumartesi saat 07.00’de, pazar günleri de 07.30’da çalışmaya başlayıp 22.45’e kadar devam edecek. İlk kez 31 Temmuz 1871 tarihinde kullanılan ve seferlerine motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla son verilen nostaljik tramvay, 1990 yılının sonlarında restore edilerek tekrar hizmete alınmıştı.



