İlk sahur ne zaman, hangi gün? 2020 Oruç ne zaman başlıyor?

Ramazan orucu 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. İlk sahur ne zaman, hangi gün? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre dini gün ve aylar belli oluyor. Ramazan kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayıdır. Kötü alışkanlıklara son verme, iyiden, güzelden yana yeni sayfalar açma fırsatı olan bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getirilir. İşte ilk sahur saatleri ve detaylar…

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan orucu bu yıl 24 Nisan’da başlıyor.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

İlk oruç 24 Nisan’da tutulacak. Müslümanlar bir gün önce sahura kalkacaklar. İstanbul’da ilk sahur 04:29’da, Ankara’da ilk sahur 04:16’da, İzmir’de ilk sahur 04:46’da olacak.

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İMSAK NEDİR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.