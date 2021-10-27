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İlk partisiz cumhurbaşkanı adayı! Ömer Lütfü Avşar aday adaylığını ilan etti

#Cumhurbaşkanlığı Seçimi#Ömer Lütfü Avşar#Aday

2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk partisiz aday adayı belli oldu. Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, düzenlediği basın toplantısıyla 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek seçimde partisiz aday adayı olduğunu ilan etti.

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CNN TÜRK'ün siyasi yorumcularından hukukçu Ömer Lütfü Avşar, yaptığı basın toplantısıyla adaylığını duyurdu. Avşar, "Adına halk ittifakı dediğimiz bu yürüyüş için bugün burada efsane başlıyor diyoruz. Aziz halkımızın iradesini ve gücünü yeniden hakim kılmak bu amaçla önümüzdeki seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 13. cumhurbaşkanı olmak için çalışmalarıma başladım." ifadelerini kullandı.

Avşar hiçbir partiye mensup olmaksızın partisiz aday adayı olduğunu söyledi ve bu durumun avantajlarını anlattı. 

Avşar, "Her parti kendine yakın isimleri göreve getirdiği için Türkiye bugüne kadar ortalama vasat ile idare edildi. Partisiz cumhurbaşkanı olmanın sağladığı en önemli avantaj liyakatli ve ehil kadrolar ile çalışma imkanıdır." dedi.

Avşar, muhalefet partilerinin aday arayışlarını da eleştirdi. 

Avşar, "Muhalefet partileri bugün geldikleri noktada kukla bir adayla seçmenin karşısına çıkmayı planlıyor. Neden kukla diyorum çünkü her bir ipi farklı bir parti genel başkanının elinde olacak bu aday hangi partinin oyununu oynayacak" dedi.

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Avşar, "Seçimlerde aday olmak için gerekli olan 100 bin imzayı bulabilecek misiniz?" sorusuna da, "Yüz bin imza hedefimizde çok cüzzi bir rakam" yanıtını verdi.

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#Cumhurbaşkanlığı Seçimi#Ömer Lütfü Avşar#Aday

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