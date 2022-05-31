İlk pandemi hastanesi COVID’i atlattı

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, COVID-19’un yayıldığı Çin’den 1 Şubat 2020 tarihinde tahliye edilen 40 Türk vatandaşının karantinaya alınmasıyla birlikte Türkiye’nin ilk karantina, ardından da pandemi hastanesi oldu. Hastanede geçen 2 yıllık süreçte COVID-19 servis ve yoğun bakımlarında toplam 11 bin hasta tedavi gördü. Bunlardan 2 bin 970’inin takibi yoğun bakımlarda yapıldı. Hastanede pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarından 1 doktor, hastalığa yakalanarak yaşamını yitirdi. Aşının etkisiyle birlikte virüsün gücünün kırılmasıyla vaka sayıları 1000’in altına düşerken, Türkiye’nin ilk karantina ve pandemi hastanesinin COVID-19 yoğun bakım ve servislerinde pandemi alanları da kapatıldı.

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100 YOĞUN BAKIM YATAĞI

Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç, virüsle mücadeleyi şöyle anlattı:

Prof. Dr. Rahmi Kılıç

“Pandeminin çok şiddetlendiği dönemlerde hastanemizde 100 yoğun bakım yatağı ve 150 servis yatağını COVID-19 hastalarına açtık. Grip polikliniğimizde yaklaşık 1200 hasta baktığımız dönemler oldu fakat çok şükür ki artık günlük 120’lere düştü. Yine PCR laboratuvarlarımızda pandeminin en şiddetli olduğu dönemlerde çıkan yüzde 30’luk pozitiflik oranları günümüzde artık sadece yüzde 5’ler seviyesinde. Çok şükür hastanemizde şu an hiç COVID-19’lu hastamız kalmadı. COVID-19 yoğun bakımları ve servisleri kapatıldı ama bir hastamız olursa her an açacak şekilde hazır tutuyoruz.”

SON HASTA TABURCU OLDU

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Günay Tuncer Ertem, “Pandemide hasta yoğunluğuna göre hastanemizin farklı katlarını ekleyerek, yoğun bakım hastaları için yeni üniteler açarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Hasta yaş aralığı da çok farklıydı. Burada annesi COVID-19 olup da sağlıkla taburcu ettiğimiz bebeklerimiz de oldu. En yaşlı hastamız ise 98 yaşındaki hastamız oldu. Fakat bu 98 yaşında olan hastamızı maalesef kaybettik. En küçük yaşta kaybettiğimiz hastamız ise 1 yaşındaydı. Son koronavirüs hastamızı da 4 gün önce iyi bir şekilde taburcu ettik ve orada da hiçbir hastamız kalmadı” dedi.