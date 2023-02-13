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İlk, orta ve liselerde eğitime 71 ilde 20 Şubat 10 ilde 1 Mart’a kadar ara

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#Deprem#Eğitim#Ara
İlk, orta ve liselerde eğitime 71 ilde 20 Şubat 10 ilde 1 Mart’a kadar ara
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 07:00

Çifte felaketin ardından ara verilen ilk ve ortaöğretimde okulların açılacağı tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Özer, “20 Şubat tarihi itibariyle 71 ilde eğitim ve öğretim devam edecek. 10 ilimizde de eğitim ve öğretime 1 Mart’a kadar ara veriyoruz. 1 Mart’tan sonra il ve ilçe düzeyinde karar verilecek” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin Ankara’da açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, özetle şu bilgileri verdi: “Bölgede 10 ilimizde 20 bin 868 binamız var. Sadece okul değil pansiyonlar, öğretmen evleri gibi… Bu 20 bin 868 binamızın 24’ü yıkıldı, 83 bina da ağır hasarlı. Bölgedeki tüm binaların hasar tespitini şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Dolayısıyla 10 ilimizde 1 Mart’a kadar ara veriyoruz.

PANDEMİDEKİ GİBİ

1 Mart itibarıyla 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretimi açma kararı vermeyeceğiz. Aynı COVID salgınında olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız. Bazı illerimizin ilçelerinde hiç hasar yok. O ilçelerde eğitim öğretime başlayacağız. Bunun kararlarını 1 Mart itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız.

İKİLİ EĞİTİME GEÇECEĞİZ

İhtiyaç olan 10 ilimizde ikili eğitim öğretime geçeceğiz. Yani kapasiteyi maksimum ve verimli bir şekilde kullanacağız. Tüm toplanma yerleri ve çadır merkezlerine çocuklarımızın öğrenmelerini desteklemek, psikososyal gelişimlerini desteklemek, etkinlikler yapılmasını sağlamak ve oyun etkinliklerini desteklemek için ilave çadırlar kuruyoruz. Şu ana kadar 141 çadır kurduk. Psikolojik ve rehberlik danışmanlarımız sahada aktif olarak destek hizmetleri vermeye çalışıyor. 13 Şubat Pazartesi gününden itibaren bu sayıyı 2 binden 4 bine çıkaracağız. Eğitim öğretim süreçlerini tüm paydaşlarımızla birlikte istişare halinde, bugünleri birlik ve beraberliği sağlamanın fırsatı olarak değerlendirmek üzere çalışıyoruz.” 

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İlk, orta ve liselerde eğitime 71 ilde 20 Şubat 10 ilde 1 Mart’a kadar ara

ÇEVİK KUVVETTEN MORAL MAÇI

Ordu’dan Malatya’ya gelen Çevik Kuvvet polisleri hem güvenliği sağlıyor hem de depremzedelere moral veriyor. Çocukların travmayı atlatması için de çaba gösteren polisler, şeker fabrikası yerleşkesine kurulan çadırlarda kalan çocuklarla futbol maçı yaptı. Aileler de çocuklarının çevik kuvvet polisleri ile yaptığı maçı izledi. (Turgay İPEK / DHA)

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#Deprem#Eğitim#Ara

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