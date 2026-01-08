İlk kokaini Veyis getirdi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek verdiği ifadesi ortaya çıktı.

‘UYUŞTURUCUYU İLK VEYİS ATEŞ GETİRDİ’

Mehmet Akif Ersoy ifadesinde, “Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyalepaşa’daki evimdeyken Veyis Ateş bana geldi. Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur, sohbet ederdik. Ancak bu gelişinde yanında uyuşturucu madde ile gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Ben o dönemlerde alkol bile almıyordum. O gün ya da ikinci getirmesinde Piyalepaşa’daki evimde uyuşturucu maddeyi (kokain) ilk defa içtim. Hatta içerken de bağımlılık yapmasından ve yan etkilerinden biraz çekinmiştim” dedi.

Haberin Devamı

İLKİNDE GÜVENMEMİŞ İKİNCİ GİDİŞİNDE İÇMİŞ

Bu olaydan kısa bir süre sonra Seba Flats’teki evine taşındığını söyleyen Ersoy, “Bu dönemlerde E.A. ile sevgiliydim. D.Y. de E.’nin arkadaşıydı. Üçümüz bir gün bahçede yemek yerken S.S. ve yanındaki E. isimli bir kız ile tanıştık. S. ve E. beni ekrandan tanıdıkları için bu vesileyle gelip tanıştılar. Bu şekilde arkadaşlığımız ilerledi, hatta 8 Ocak 2020 tarihinde S.’nin evinde bana sürpriz doğum günü partisi hazırlamışlardı. Buraya gittiğimde evde 10-12 kişi vardı. Orada Ahmet Göçmez ile tanıştım. Kalabalık dağıldıktan sonra evde Ahmet, S., ben ve E. kaldık. Ahmet ve S. mutfakta kokain içtiler. Sonra S. bana ‘Daha önce denedin mi’ diye sordu. Ben de ‘Evet, bir kere denemiştim’ dedim. Ben o gün orada güvenemediğim için içmedim. Ancak bir-bir buçuk ay sonra bir kere daha gittiğimizde içtim. O süre zarfında biz Ahmet ile arkadaş olduk. İkinci gidişimde Ahmet de oradaydı. Ev yine kalabalıktı. Kalabalık dağıldıktan sonra S. hazırlık yaptı. Ben de onlarla ilk defa orada kullandım. Burna çekme şeklinde kullandım. Bu, benim hayatımda ikinci defa uyuşturucu madde kullanımımdı” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı Haberi görüntüle

‘3-4 YILDA YAKLAŞIK 10 KEZ KULLANDIM’

8 Ocak 2021 tarihinden sonra E. ile ayrıldıklarını ve Pınar Erbaş ile sevgili olduğunu söyleyen Ersoy, “Ahmet Emirgan’a taşındıktan sonra daha sık görüşmeye başladık. Ahmet’in Emirgan’daki evindeyken uyuşturucu madde olurdu. Birlikte birkaç defa kullandık. 3-4 senelik süreç içerisinde ortalama 10 kere Emirgan’daki evde uyuşturucu madde kullanmışızdır. Ahmet’in evinde sürekli olurdu. Torbacısı olduğunu biliyordum. Ahmet ile yakın arkadaş olmamdan Pınar ve bazı arkadaşlarım rahatsız oluyordu. Bizim Pınar ile evliliğimiz en başından beri zoraki bir evlilik oldu. Biz evleneceğimiz gün bile boşanacağımız günün tarihini konuştuk. Ben Pınar’a boşanma davasını açtırdım. Sonrasında Pınar feragat etti, bu defa ben boşanma davası açtım” dedi.

Haberin Devamı

‘SİPARİŞİ BAŞKASINA VERDİRİYORDUM’

Ulus’taki evin Mustafa Manaz’a ait olduğunu söyleyen Ersoy, “O dönem ikimiz de boşanma aşamasındaydık. Hatta evi beraber tuttuk sayılır. Bir süre o evde kaldıktan sonra ben tekrar evime döndüm. O süreçte ben uyuşturucu madde bulamadığım için Ahmet’ten uyuşturucu madde istemiştim. O da bana 1–2 defa vermişti. Bazen de Ahmet’i arayıp bana uyuşturucu madde sipariş etmesini söyledim. Ben tanınan birisi olduğum için kendi telefonumdan sipariş etmiyordum. Alacağım zaman arkadaşlarımdan istiyordum. Ulus’taki eve uyuşturucu madde sipariş ettiğim zaman da kapıdan ben almazdım. Evde kim varsa ona aldırırdım” diye konuştu.

Haberin Devamı

RUMEYSA İLE HİÇBİR İLGİM YOK

Fevzi Çakır ile Ela Rümeysa Cebeci’nin arasının çok yakın olduğunu ifadesinin devamında söyleyen Mehmet Akif Ersoy özetle, “Ela’nın işe girebilmesi için Fevzi aracılık yaptı. Benim Ela Rumeysa Cebeci ile hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim. Sercan Yaşar’ı da hiçbir şekilde tanımıyorum.

Gözden Kaçmasın 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor Haberi görüntüle

‘BİLGİSİ DIŞINDA İŞ YAPMAM’

Kenan Tekdağ ile Mısır’da TRT temsilcisi olarak çalışırken Habertürk yayınlarına çıkıyordum. Fatih Saraç vesilesiyle Kenan Tekdağ ile tanıştım. Dönüşümde Kenan Tekdağ ile oturup sohbet ve muhabbetler ettik. Bu şekilde samimiyetimiz ilerledi. Kenan Bey de bu genç yaştaki bilgi ve becerimi överdi. Bu süreçte beni Habertürk programlarına konuk olarak davet ettiler. Ben o zamanlar TRT’de çalışıyordum. Programlara davet edildiğimde telif ücreti öderlerdi. Daha sonra ben Diyanet’e geçtim. Ben Diyanet’te çalışırken ekranlara çıkmamaya başladım. Sonra bana ‘Sen iyi bir televizyoncusun, gel Habertürk’te çalış’ dedi. Diyanet’ten ayrıldım, TRT’ye döndüm. 2018 yılında da TRT’den istifa ederek Habertürk’te spiker olarak işe başladım. Bundan sonra samimiyetimiz daha da ilerledi. Ben de Kenan Bey’in bilgisi dışında iş yapmazdım. İş hayatımda da yine ona sorarak ilerlerdim.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU İDDİASINI YALANLADI

İmamoğlu’nun Show TV’yi almak istediğine dair iddialar yalandır. Ayrıca benim de Adem Soytekin’i arayıp ‘Habertürk’ü satın al, ben hallederim’ dediğime ilişkin iddialar da iftiradır, kesinlikle kabul etmiyorum. Nur Köşker saçma hareketlerde bulunduğu için kanaldan kovulmuştur. Bu yüzden bize husumet beslemektedir. Yaşadığım tüm bu olaylar, benim için öncelikle kendime asla yakıştırmadığım; maalesef şımarıklık, basiretsizlik ve bir çirkinliğin içine düşmüş olmamdan kaynaklanmıştır. Herkese bir özür borcum var.”

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanal medya fenomeni Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım ile Bebek Hotel’in Genel Müdürü Arif Altunbulak’ın da bulunduğu 19 şüpheli, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve/veya ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek’ suçlarından savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, 19 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Haberin Devamı

Aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve şarkıcı Alya Şahinler’in bulunduğu 7 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Güngör ve Şahinler’e yurtdışına çıkış yasağı uygulandı.

Mehmet Akif Ersoy, ek ifadesinde Veyis Ateş hakkında iddialarda bulundu.