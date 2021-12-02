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İlk kez yayımlandı: Fransız askerleri Türk sancağını böyle selamladı

#Adana#Fransız Askerleri#Türk Askeri
İlk kez yayımlandı: Fransız askerleri Türk sancağını böyle selamladı

Adana'nın Kozan ilçesinde Atatürk ile birlikte Adana cephesini açılmasını sağlayan Sehlikzade Hasan Efendi’nin torunları Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşler Adana’nın Kurtuluşunun 100. yıl dönümünde bölgeyi terk eden Fransız askerlerinin, 1 Aralık 1921’de Adana Tren Garından Türk sancağına ve askerine selam durduğu fotoğrafı görücüye çıkardı.

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Sehlikzade Hasan Efendinin torunları Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşler, geçen yıl Kurtuluş Savaşı öncesi Ermenilerin Türklere yaptıkları zulüm ve eziyetlerin belgelerini gün yüzüne çıkararak sergilemeye başlamıştı. Adana’nın Kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında bu kez de Fransızların Türk askerlerini ve sancağını selamlayarak bölgeden ayrıldığı fotoğrafı ilk kez paylaştılar.

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"ADANA'NIN İŞGALDEN KURTULUŞUNUN FOTOĞRAFI"

Cemal Selekoğlu, "Bunlar tavan arasında unutulmuş fotoğraflardı ve biz arşivimize kattık. Bunlar ilk kez yayınlanıyor. Bu fotoğrafta 1 Aralık 2021 tarihinde Fransız komutanların Türk askerini ve sancağını selamlayarak Adana’dan çekilmesi ve Fransız heyetin Adana Gar’ına gelişi. Adana’nın işgalden kurtuluşunun fotoğrafı” dedi.

İlk kez yayımlandı: Fransız askerleri Türk sancağını böyle selamladı

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Kemal Selekoğlu ise fotoğrafın üzerinden 100 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Soykırıma uğradık diyenler Fransız ordusu ile ülkemize gelip işgal etmiş ve bu fotoğraflar ile çekilmelerinin belgeleri ilk kez yayımlanıyor” diye konuştu.

İlk kez yayımlandı: Fransız askerleri Türk sancağını böyle selamladı

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