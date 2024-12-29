İlk kez ülkesine giden Nisa El Talip: Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim

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Muhaliflerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Suriyelilerin, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yasal işlemlerini yaptırıp, vatan topraklarına dönüşü sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracından işlemlerini yaptırıp, beraberinde getirdikleri eşyalarla birlikte ülkelerine geçiyor. Suriyelilerin geçişlerinde ihtiyaç halinde, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra askerler de yardımcı oluyor.

'SURİYE'YE HUZUR VE GÜVEN GELDİ'

Hamalı Ahmet El Talip (38), ailesiyle 10 yıl önce rejimin zulmünden kaçarak önce Antakya'ya daha sonra da Aydın'ın Nazilli ilçesine taşındığını söyledi. Talip, "Türk halkı, Nazillililer bize çok sahip çıktı, asla üzmediler. Orada çok arkadaşım oldu. Esad'ın gitmesiyle Suriye'ye huzur ve güven geldi. Artık biz de dönüyoruz. Memleketimize gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye çok teşekkürler. Allah sizlerden razı olsun, bin bereket versin" dedi.

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El Talip ailesinin 8 yaşındaki kızları Nisa ise "Savaş nedeniyle göç ettiğimiz Türkiye'de doğdum. İlkokul 2’nci sınıfa gidiyorum. Bugün hiç görmediğim memleketimize dönüyoruz, çok heyecanlıyım. Türkiye'deki arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim. Bizi çok güzel ağırladılar" diye konuştu.

ÖNCE ANNE VE BABASI GİTTİ

Ülkesine dönmek için gümrük kapısında bekleyen Suriyelilerden Sıla Yusuf (13) ise birkaç ay önce anne ve babasının ülkeye döndüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Annem ve babam döndükten sonra bölgenin tam olarak güvenli olduğuna emin olunca, ben de dönmeye karar verdim. Akrabalarımın yanında kalıyordum. Yakında onlar da dönerler. Türkleri bu süreçte çok sevdim. Her şey için teşekkür ederim." (DHA)