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İlk kez uçtular

Güncelleme Tarihi:

#Türk Hava Kurumu#THK#İnönü Eğitim Merkezi
İlk kez uçtular
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 07:00

Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencileri, planör, mikro light ve yamaç paraşütü etkinliklerine katılarak ilk kez uçuş heyecanı yaşadı.

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Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi, THK Üniversitesi öğrencilerine ev sahipliği yaptı. İnönü Eğitim Merkezi’ne gelen öğrenciler, uzman pilotlar ve eğiticiler eşliğinde sportif havacılık araçları olan planör, mikro light ve yamaç paraşütü deneyimleyerek uçuş heyecanı yaşadı.

İlk kez uçtular

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, “Öğrencilerimize Türk Hava Kurumu’nun hava sporlarını sevdirme noktasındaki misyonu çerçevesinde yaptıklarını göstermek ve onları hava sporları alanında bilgilendirmek, deneyim sahibi olmaları için burada bulunuyoruz. Biz aslında 1925 yılında Atatürk tarafından kurulmuş olan ve millete ait olan bu kurumu, bu doğrultuda tanıtmak ve aidiyet duygusunu geliştirmek amacındayız. Milletimize ait olan bu kurumun etkinliklerini öğrencilerimize daha çok duyurup, bundan sonra da geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

 

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#Türk Hava Kurumu#THK#İnönü Eğitim Merkezi

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