İlk kez turizmde İspanya’yı geçtik

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2022 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını şöyle yanıtladı:

PİRAMİTLER NEYSE TAŞTEPELER O: Göbeklitepe’yi, Güney Anadolu’nun kurtuluş reçetelerinden biri olarak görüyoruz. Hızlı bir şekilde burası ‘Taş Tepeler Neolitik Çağ Parkı’ olarak arkeoloji hayatımıza yerleşecek. Mısır için piramitler neyse Türkiye için de Taş Tepeler o olacak.

TARİHTE İLK DEFA İSPANYA’DAN FAZLA TURİST ALINDI: Türkiye 80-100 bandında büyüyecek. Daha büyük bir büyüme oranı dünyada yok herhalde? Tarihinde ilk kez Türkiye, İspanya’dan daha fazla turist aldı. Şu anda İspanya’da tek konu Türkiye, ‘Nasıl yapıyor bu adamlar bu işi?’ diye...

GÜVERCİNLİK’TE YANAN ALAN OTELLERİN YAPILDIĞI YER DEĞİL: (Güvercinlikte yanan ormanlık alan) Güvercinlikte yanan yer, 2007’deki yangında üzerine yatırım yapılmayan yer. Tahsis sahibi edimlerini yerine getirmediği için tahsis iptal edildi.

TAZMİNATLARI MEHMETÇİK VAKFI’NA BAĞIŞLIYORUM: (CHP’li Mürsel Alban’ın Torba’daki oteline yönelik eleştirileri) Kazandığım tazminatları Mehmetçik Vakfı’na bağışlamaya devam edeceğim. Bu konuyla da ilgili hukuk haklarımız saklı, hukuki süreçleri pazartesi itibariyle başlatacağım.

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920 LİRALIK ESERLER BULUNAMADI: (Mimar Merve Kaçmış’ın intiharı) Yürütülen soruşturmada toplam değeri 920 lira olarak tespit edilen bazı toprak eserler bulunamamıştır. Bu eserlerin zararı sorumlu kişilerden tahsil edilmiştir

DEPREME KARŞI DEPO MÜZELER: İstanbul’da olası bir deprem ve diğer afet risklerine karşı Atatürk Havalimanı’nda ve Maltepe’de depo müzeler oluşturuluyor.

TÜRSAB’A SERT ÇIKTI: ÇİFTLİKBANK GİBİ MAŞALLAH

Bakan Ersoy, atıl halde olan Kuşadası Kongre Merkezi’yle ilgili şunları söyledi: “Orayı TÜRSAB bire üç maliyetle mal etmiş. Bir liralık şeyi üç liraya mal etmiş. Gerekli suç duyurularında bulunduk. Şimdi diyor ki bize özetle: ‘Ben bire üç maliyetle yapmaya devam edeceğim, sen hiç sorgulama, yönetimin de dışında kal. Ben devletten götürmeye alıştım, devam edeyim.’ Devlete bire üç mal ettikleri şeyi bana yutturma şansları yok, izin de vermeyeceğim, sonuna kadar da takipçisiyim. Bakanlık bugüne kadar TÜRSAB’la yaptığı bu tarz protokollerin hepsinden alacaklı. STK olmanız bakanlığa her seferinde bir para takmanızı mı gerektiriyor? Çok ilginç, orası Çiftlikbank gibi maşallah.”