İlk kez kurudu

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Yaklaşık 50 metre yükseklikten akan suyun havada uçuşup beyaz bulut görünümüne kavuşması nedeniyle ‘Uçarsu’ olarak adlandırılan şelale ile kaynağında bir damla su kalmadı. Yaz aylarında bile sıcaklığı 12 derece olan şelalenin suyunun yaklaşık 4,5 kilometrelik bir vadiden akarak oluşturduğu doğal güzelliğin yerinde şimdi yosunlaşmış kayalar bulunuyor. Şelalenin Gömbe Mahallesi’ne doğru aktığı su yatağı ise taş yığınına dönüştü.

KUTSAL SAYILIYOR

Uçarsu Şelalesi, efsaneye göre Elmalı’nın Tekke Mahallesi’nde türbesi olan Anadolu erenlerinden Abdal Musa tarafından kutsandı. Abdal Musa’nın yolu, bir gün Muğla’nın Seydişehir ilçesine düştü. Burada kendisine yiyecek verilmemesi üzerine geriye dönerek Uçarsu bölgesine geldi. Uçarsu’da ise bir çoban kızı, tek ekmeğini Abdal Musa ile paylaştı. Bu nedenle Uçarsu yazın Gömbe Yaylası’na kışın ise Seydikemer yönüne akıyor. Uçarsu, Aleviler tarafından kutsal sayılıyor.