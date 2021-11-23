İlk kez karşılık verip katil oldum

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Avcılar Denizköşkler Mahallesi, Üner Sokak’taki bir apartmanda önceki gün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye erleri yanan dairenin balkonundan bilgisayar öğretmeni Merve Betül Akay ile engelli oğlunu kurtardı ve yangını söndürdü. İçeride silahla vurularak öldürülen Hasan Akay’ın (37) yanmış cesedi bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Merve Betül Akay Emniyet’teki ifadesinde engelli oğluyla birlikte yaşadıklarını şöyle anlattı: “Beni defalarca dövdü. Geçen haziran kolumu kırdı, uzaklaştırma aldı ama hiçbir yere gitmedi. İşi yok, çalışmıyor. Benim evde yapıp sattığım yemeklerin parasıyla oğluma bakacağına alkol alıp beni dövüyordu. Olay günü eve tiner döküp yaktı. Beni silahla vuracağını söyledi. ‘Nerenden vurayım’ diye sordu. Ben de ilk kez karşılık verdim. Boğuşurken silah patladı. Nasıl oldu bilmiyorum. Sonra oğlumu kucaklayıp balkona çıktım.” İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Merve Betül Akay, adli kontrolle serbest bırakıldı.