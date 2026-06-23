İlk kez hâkim karşısına çıktılar… Çocuğum aşk üçgeni kurbanı

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İSTANBUL Ümraniye’de, 19 Mart’ta şarkıcı Aleyna Tutuş (Kalaycıoğlu) ile görüşmek isteyen eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay, arkadaşları Yalçınay Yıldız ve genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ile Tutuş’un çalıştığı stüdyonun önüne otomobil ile gidip beklemeye başladı. Aleyna Tutuş, stüdyonun bulunduğu yere yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve korumalarıyla gitti. Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun otomobildekilere doğru ateş etmesi üzerine karnından yaralanan Kundakçı hayatını kaybetti.

‘SENİ DEĞİL HAKKIMIZI SAVUNMAYA GELDİK’

Davanın ilk duruşması dün Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma öncesinde rapçi Vahap Canbay ile Kundakçı’nın ailesi arasında gerginlik yaşandı. Duruşma öncesi Kundakçı’nın ailesi ile konuşmak isteyen Vahap Canbay’a anne Ülker Kundakçı, “Biz hakkımızı savunmaya geldik. Vahap Canbay’ı savunmaya gelmedik” diyerek tepki gösterdi. Vahap Canbay’ın, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ailesiyle anlaştığı bu yüzden karşı dava açmadığı iddia edildi. Bu arada, Canbay’ın menajeri olduğu iddia edilen bir kişi, görüntü çeken basın mensupları ile tartışıp hakaret etti.

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Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Aleyna Kalaycıoğlu ile olaydan 2-3 hafta önce tanışıp sevgili olduklarını anlatan Kadayıfçıoğlu, özetle şunları söyledi: “Eşyalar ve köpek araca sığmaz diye ben de babamın vip aracını aldım. Şoförle birlikte gittik. Aleyna onları görünce panikledi. Araçtakilerin kim olduğunu sordum. Aleyna da bana, ‘Sabah sana anlattım ya eski erkek arkadaşım ve arkadaşları’ dedi. Polise ihbarda bulunması gerektiğini söylemiştim. Bize ateş etmelerinden tedirgin oldum. Yanlarına gittim. İki eliyle bana vuruyordu. Silah olan diğer elimle de müdahale etmeye çalışınca şahıs silahı tutmaya çalıştı. Ben dur diyene kadar silah patladı. Elim tetikte değildi.”

‘BEN KİMSEYİ AZMETTİRMEDİM’

Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ardından savunma yapan Aleyna Kalaycıoğlu, “Kubilay’a, ‘Ablacım gelme, sen karışma’ dedim. Biraz zaman geçince Yalçın beni aradı. ‘Canbay çok kötü’ filan dedi. Sonra Canbay elinden telefonu alarak, ‘Hayatında biri varsa kendimi öldürürüm’ dedi. Ben de korktum ve ‘Hayatımda kimse yok’ dedim. Ben sessiz sedasız ilişkimi yaşamak istemiştim. Sokağı döndüğümüzde karşımızda gördük. Alaattin’e ‘Rica diyorum lütfen durma devam et’ dedim ama durdu. Silahı aldı ve ‘Sadece konuşacağım’ dedi. Çok kısa bir süre sonra silah sesi duydum” dedi.

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Kubilay Kaan Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı da “Kubilay’ı sevdiğini söylüyorsun. Vurulduğunu görünce neden yardıma gitmedin de arabaya binip gittin?” diye sordu. Kalaycıoğlu ise, “Ben vurulanın Kubilay olduğunu eve gelince öğrendim” diye yanıt verdi.

Ülker Kundakçı “3 saniyede infaz ettiniz oğlumu. Bunun bir bedeli olmalı, müebbet bunları kurtarmaz. Bunlar oğlumu infaz etti” dedi.

Tanık olarak dinlenen Vahap Canbay, “Stüdyoya gittik, temizlikçi kadın bizi içeri almadı. Bu nedenle yaklaşık 2 saat bekledik. Arabada telefonla kimseyle konuşmadım. Çakarlı bir araç geldi. Biri araçtan indi ve benim oturduğum cama vurdu. Kapıyı açtım. ‘Sizi bir daha bu kızın etrafında görmeyeceğim’ dedi. Boğuşma olmadı, sol kolum Kubilay’da olduğu için sağ kolumla cenin pozisyonu alırken silah patladı” dedi.

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‘HALİ PEK İYİ DEĞİLDİ’

Metin Kadayıfçıoğlu yaptığı savunmada, olay günü Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun kendisini aradığını söyleyerek, “İki arabayı da benim eve bıraktı. Halinden anladım ‘ne oldu?’ dedim. ‘Arabayı Aleyna’ya bırakalım, biz taksiyle devam edelim’ dedi. ‘Tamam’ dedim. Biz ikimiz devam ettik. Hali pek iyi değildi. Bir yere bıraktım onu, ‘beni alacaklar burada’ dedi. Onu beyaz bir araba aldı gitti” dedi.

Mahkeme başkanının, “İki arabayı size bırakıyor sonra taksiye binelim diyor. Hiç sormadınız mı ne oluyor diye?” sorması üzerine Metin Kadayıfçıoğlu, “Sordum ama bir şey demedi. İzzet Yıldızhan’ı Alaattin’in babasına ulaşamadığım için aradım” diye yanıt verdi.

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Mahkeme, Aleyna Tutuş’un annesi tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu’nun ev hapsinin kaldırılmasına, adli kontrol uygulanan tutuksuz sanıkların imza yükümlülüklerinin kaldırılmasına, sanıkların yurtdışına çıkış yasaklarının devam etmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz’a erteledi.

MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Olayın ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Tutuş (Kalaycıoğlu), Hüseyin Can Avcı, Mustafa Recep, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve İzzet Yıldızhan tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 10 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ‘kasten öldürme’, Aleyna Tutuş(Kalaycıoğlu) ve annesi tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu’nun ise ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmaları talep edildi. İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç hakkında da ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Hüseyin Can Avcı, Mustafa Recep ve Bilal Kadayıfçıoğlu’nun ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 10’ar yıldan 15’er yıla kadar hapsi talep edildi. ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘suçluyu kayırma’ suçlarından Metin Kadayıfçıoğlu’nun 1 yıldan 10 yıla kadar, Engin Taşkıran’ın ise 6 aydan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianameyi kabul eden Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, İzzet Yıldızhan’ın, tutuklu kaldığı süre, mevcut delil durumu dikkate alarak yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol uygulanarak tahliyesine de karar verdi.

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Kubilay Kaan Kundakçı’nın acılı ailesi ve yakınları, üzerinde oğullarının fotoğrafının olduğu tişörtle adliyeye geldi. Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi de Kundakçı ailesine destek olmak için adliyedeydi.

‘GECELERİ UYUYAMIYORUM’

Duruşma öncesi açıklama yapan acılı aileden baba Cemil Kundakçı, “Bizim için çok zor bir gün. Eğer davanın seyrine bir katkıda bulunabilirsem mutlu olacağım tabii ki çünkü ben geceleri uyuyamıyorum. Ben de eşim de aynı şekildeyiz. Hem oğlumun katilleri cezasını alsın hem de topluma fayda sağlayacak örnek bir cezanın çıkmasını diliyorum” dedi.

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Anne Ülker Kundakçı ise “Çocuğum aşk üçgeni yüzünden öldü. Ne alacak var ne verecek var. Bir kadın yüzünden çocuğu infaz etti gitti. Kapalı alanda aracın içinde. Kaçma hakkı vermeden o silahı nasıl sıkabildin. Senin bununla bir meselen yok. Çocuğumun bir günahı yoktu, hiçbir suçu günahı yoktu. Bu nasıl bir dünya. Burada en suçlu anneler. Ben de bir anneyim. O çocuğu sen nasıl eğittin?” dedi.