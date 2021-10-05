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İlk kez biyonik kulakla duydu! 'Sesle tanıştı'

#İlyas Husseini#Kulak#Biyonik Kulak
İlk kez biyonik kulakla duydu Sesle tanıştı

Trabzon'da doğuştan işitme kaybı yaşayan 2 yaşındaki Afganistan uyruklu İlyas Husseini, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde iç kulağına yerleştirilen biyonik kulak (Koklear İmplant) ile ilk kez duymaya başladı.

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Kentte yaşayan Afganistan uyruklu Seyid Şuayip ve Parisa Hussaini çifti, doğuştan işitme kaybı yaşayan 2 yaşındaki çocukları İlyas Hussaini'nin tedavisi için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne başvurdu. Küçük çocuğun her iki kulağında da iç kulak sinirlerindeki hasar nedeniyle ileri derecede işitme kaybı yaşadığı tanısı konuldu. Tetkiklerin ardından ameliyata alınan çocuğun sol kulağına 1,5 ay önce 'biyonik kulak' (Koklear İmplant) takıldı. Burada bir dizi testler uygulanan İlyas Hussaini,  ilk kez duymaya başladı. Afganistanlı aile, hastane çalışanları ve doktorlara teşekkür etti. 

İlk kez biyonik kulakla duydu Sesle tanıştı



‘İYİ Kİ TÜRKİYE’YE GELDİK’

Baba Seyid Şuayip Husseini, “Oğlumun ameliyatı çok iyi geçti. İnsanın oğlunun duymaması çok kötü birşey. Hastaneden çok memnunuz. Doktorlar bizlerle sürekli ilgilendi” dedi. Anne Parisa ise, ”Duygularımı tarif edemiyorum. İlyas geceleri sürekli ağlıyordu. Dışarı çıktığımızda söylediklerimizi anlamıyordu. Çok zorluklar çektik. İyi ki Türkiye’ye geldik. Afganistan’da olsaydık İlyas da tedavi olamayacak, teyzeleri gibi hiç duymayacaktı” diye konuştu.

‘ÇOCUĞUMUZ İLK SESLE TANIŞTI’

Operasyonu yapan  doktorlardan KTÜ Farabi Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abdülcemal Ümit Işık da "Ameliyat gayet başarılı geçti. Çocuğumuz ilk sesle tanıştı, artık duyuyor. Yakın ilgi ve alaka ile çocuğumuz gülüp oynayacak. 2014 yılından bu yana bu ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyatı daha önce yaptığımız hiç konuşamayan çocuklarımız kendi akranlarıyla aynı seviyede iletişim kurabiliyorlar ” dedi. Doç. Dr. Selçuk Arslan ise, “Bu operasyonları merkezimizde başarıyla gerçekleştiriyoruz. Odyoloji bölümümüzde hastalara tüm testler yapılarak implanta uygun olup olmadığına karar verip bu operasyonları yapıyoruz. Uygun adaylara da bu implantı uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.  

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#İlyas Husseini#Kulak#Biyonik Kulak