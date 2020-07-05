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ANKARA - AA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İlk kez bir topu oldu

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İlk kez bir topu oldu
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle Namibya Osire Mülteci Kampı’nda yaşayan 1000 çocuk ilk defa oyun parkı ve spor malzemelerine kavuştu.

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kamp koşullarındaki kısıtlı sosyal aktiviteler ve yaşanan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle zor şartlarda yaşayan çocuklar, başkanlığın desteğiyle futbol, basketbol, voleybol ve netbol ekipmanları ile oyun parkına kavuştu. Kamp yetkilisi Penda Iilonga yaptığı açıklamada, 1000 çocuğun yaşadığı kampta oyun oynanabilecek bir parkın önceden bulunmadığını belirterek, salgın sonrası alanın tamamen hizmete açılacağını ve spor faaliyetlerine de başlayacaklarını ifade etti. Iilonga, kendilerine verilen desteklerinden ötürü TİKA’ya teşekkür etti.

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