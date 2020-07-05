İlk kez bir topu oldu

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kamp koşullarındaki kısıtlı sosyal aktiviteler ve yaşanan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle zor şartlarda yaşayan çocuklar, başkanlığın desteğiyle futbol, basketbol, voleybol ve netbol ekipmanları ile oyun parkına kavuştu. Kamp yetkilisi Penda Iilonga yaptığı açıklamada, 1000 çocuğun yaşadığı kampta oyun oynanabilecek bir parkın önceden bulunmadığını belirterek, salgın sonrası alanın tamamen hizmete açılacağını ve spor faaliyetlerine de başlayacaklarını ifade etti. Iilonga, kendilerine verilen desteklerinden ötürü TİKA’ya teşekkür etti.