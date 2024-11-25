İlk kar fena bastırdı

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ÖNCEKİ gün yurdu etkisi altına alan lodos fırtınası ve sağanak, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kara dönüştü. İstanbul’un Anadolu yakasında da yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı yağdı. Meteoroloji 36 il için sarı, 19 il için de turuncu kodlu alarm verdi.

* BOLU’DA TRAFİK ÇİLESİ: Bolu Dağı geçişinde önceki gün başlayan kar yağışı gece etkisini artırdı. Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli güzergâh olan Bolu Dağı’nın D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde yağış nedeniyle ulaşım aksadı.

* ULUDAĞ’DA 40 SANTİM: Bursa'da Uludağ Oteller Bölgesi’nde pistler beyaza bürünürken, Uludağ yolundaysa sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 40 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da, hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 5, en düşük sıfırın altında 9 derece olarak kaydedildi.

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* 12 İŞÇİ KURTARILDI: Adana’nın Feke ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı bağlantı yolları kapandı. Madenden eve dönen 12 işçinin bulunduğu minibüs, Şahmuratlı Yedigöz Yaylası Bel mevkisinde şarampole düşerek kara saplandı. İşçiler, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.





* BU HAFTA DA YAĞIŞLI: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'in verdiği bilgiye göre Karadeniz'in kıyı kesimleri hariç yurt genelinde bu hafta da yağışlar kar şeklinde olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek. İstanbul'da yağış yok. Ankara'da bu gece de aralıklarla kar görülecek. İzmir'de de yağış beklenmiyor. Sıcaklık hafta sonuna doğru 20 dereceye kadar çıkacak.

FIRTINA CAN ALDI

* Mersin’in Gülnar ilçesinde santral inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik kampta, fırtına nedeniyle çatılar uçtu. Üzerine çatı düşen Ahmet Çiftçi (24), hayatını kaybetti. Sürüklenen otomobilin altında kalan bir işçi de ağır yaralandı.

* Antalya’da saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtınada ağaçlar devrildi.

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UÇAKLAR İNEMEDİ

* Fırtına özellikle hava ulaşımını aksattı. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle bazı uçakların Antalya Havalimanı’na iniş yapamadığı ve Dalaman ve Çukurova havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

OKULLARA KAR TATİLİ

* Bolu, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Yozgat, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Düzce, Tunceli, Erzurum ile Konya, Samsun, Giresun, Bingöl, Ordu ve Adana’nın bazı ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün okullar tatil edildi.