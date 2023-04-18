Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İlk kafile Van Gölü’nde

Güncelleme Tarihi:

#Van Gölü#Flamingo#İran
İlk kafile Van Gölü’nde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 07:00

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, flamingoların konaklama yerlerinin başında geliyor.

Haberin Devamı

İran’ın Urmiye Gölü’nden göç ederek Van Gölü havzasına gelen ve bir süre burada konaklayarak yavrularını büyüten flamingoların ilk kafilesi Muradiye ilçesinin Karahan bölgesindeki Van Gölü kıyılarına gelmeye başladı. Türkiye’deki 453 kuş türünden yarısına yakınının konaklama ve üreme alanı olan İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü ve göl havzasındaki diğer sulak alanlar, her yıl flamingoların gelişiyle birlikte renkleniyor. Kasım ayına kadar Van Gölü havzasında konaklayacak olan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte Afrika’ya göç edecek, ardından da yine Hazar ve Urmiye bölgesine dönecek. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van Gölü#Flamingo#İran

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden çok özür diliyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden çok özür diliyoruz?

#Bir Sorudan Fazlası
Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor Hindistan, Çini tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi

Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor! Hindistan, Çin'i tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi?

#Çin
Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz! 'İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz'

#Antik Mısır Medeniyeti