İlk kâbusun merkezi

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezden büyük felaketin çıkış noktası, 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin yaşandığı Pazarcık’a geçtik. Şehir merkezinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki ilçeye gidiş yollarında büyük yarıklar ve çatlaklarla karşılaştık. Bazı araçların yarılan yollar nedeniyle kontrolden çıktığını gözlemledik. İlçeye girişte sıra sıra dizilen, başta un ve çimento fabrikası olmak üzere birçok fabrikanın da deprem nedeniyle çöktüğünü ve hasar aldığı gördük. 70 bin nüfuslu ilçe merkezine girdiğimizde ise çok sayıda çöken, yan yatan hasarlı ve kullanılamaz hale gelen binayla karşılaştık. Bölgede artçı sarsıntılar hissedilmeye devam ediyor.

Haberin Devamı

TENCEREYLE KAZDI

Depremin dördüncü gününde Pazarcık’ta arama kurtarma ekiplerinin de çalışmaları sürüyor. AFAD ekiplerine, Jandarma, vatandaşlar ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de yardım ediyor. O sırada enkaz kazan kişinin molozların arasında tencere ile enkaz altındakilere ulaşma çabası dikkat çekiyor. Yıkılmış evlerin yanı başında endişeli bekleyişini süren depremzedeler ise enkaz altındaki yakınlarından gelecek umutlu bir habere kulak kesilmiş durumda.

Cadde cadde, sokak sokak dolaştığımız Pazarcık’ta, büyük depreme uykuda yakalanan afetzedeler ile o anı ve sonrasını konuştuk.

Depremde evleri ağır hasar alan Mustafa Evsen, “Yaşım 73, ben böyle bir şey görmedim. Daha önce burda deprem oluyordu, sallanıyorduk ama bu defa zangır zangır sallandık. Karımla birlikte kendimizi dışarı atmak için çabaladık. Evden çıktık hemen karşımızdaki binanın yok olduğunu görünce şok olduk” dedi.

‘BEŞİK GİBİ SALLANDIK’

Bir diğer depremzede Mustafa Dağ (42), “Su içmeye kalktım, geri yatağa yattım. Başım dönüyor sandım. Gardırop karyolanın üstüne uçtu. O sırada biz de beşik gibi sallandık. Hemen iki çocuğumu kaptım, biri 10 yaşında diğeri 4 yaşında. Hanım da diğer çocuğu kaptı. Hemen dışarı attık kendimizi. Bekledik durur mu diye ama 1.5-2 dakika sürdü. Televizyonlarda görürdük de inanmazdık” diye konuştu.

Haberin Devamı

ANNE VE KIZLARI YAŞAMA TUTUNDU

Kahramanmaraş’taki Şazibey Mahallesi de acılara rağmen mucizelerin yaşandığı bölgelerden biri. Yağlıca Apartmanı enkazında 55 saat sonra mucize gerçekleşti. Binada arama yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin ses dinleme çalışması sonuç verdi. Molozların arasından gelen ses üzerine ekipler enkazın üst noktasında çalışma başlattı. JAK ekiplerinin elektrikli testereler ve diğer aletlerle açtığı koridordan, yıkıntıların arasında mahsur kalan anne ve 3 kızına ulaşıldı. Depremin 55’inci saatinde önce ikizler Ecrin ve Zeynep Karpuz sağ çıkarıldı. Hemen ardından anne Songül Karpuz ve küçük kızı Azra Karpuz sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Anne ve 3 kızı ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanede tedaviye alındı.

Haberin Devamı

KARDEŞİM MİNİK ÖLEBİLİR

8 katlı Telbişoğlu Apartmanı’nın enkazından 61 saat sonra kurtarılan 8 yaşındaki Zübeyde, kurtarma ekibine “Kardeşim minik, ölebilir. Şurada benim yanımda yatıyor. Onun adı Mehmet Taha” dedi.

‘SENİ BURADAN ÇIKARTACAĞIZ’

Dulkadiroğlu ilçesinde Öksüzlü köyünde arama çalışmaları yapan ekipler, çöken bir binanın enkazından ses geldiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, enkaza kamera salarak Irmak Durak’a (17) ulaştı. Odasındaki yatakta bulunduğu tespit edilen Irmak Durak’ı kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, genç kızın daha rahat nefes alması için tünel kazdı ve hava koridoru oluşturdu. Irmak’ın “Beni bırakmayın. Ne olursunuz kurtarın” diyerek yaptığı yardım çağrısına, “Seni buradan mutlaka çıkartacağız” diyerek cevap veren ekipler, saatler süren çalışma sonunda Irmak Durak’ı, depremden 42 saat sonra çıkardı. Durak, ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler mutluluk gözyaşları döktü.



Bir bina enkazında 5 yaşındaki Yağmur ile babasının sesini duyan ekipler, çalışmalar sonucu 41 saat sonra ikisini de sağ kurtardı. “Kanka, şimdi buradan çıkacağız. Tamam mı?” diyen ekiplere, Yağmur, “Burası çok dar” diyerek yanıt verdi.

Haberin Devamı

MASAL BEBEK MUCİZESİ

Bir başka çöken apartmanda da mucize gerçekleşti. Seslerin yoğunlaştığı yere odaklanan ekipler, 56’ncı saatte Masal bebeğe ulaştı. Masal, ilk müdahalenin ardından kendisini ambulansta bekleyen, enkazdan daha önce kurtarılan babasına götürüldü. Masal bebeğe sarılan baba, gözyaşlarına boğuldu. Baba, uzun süre kızına sarılarak öptü. Kısa süre sonra da Masal’ın hamile annesi, sağ çıkarıldı. Annenin, enkaz altında bebeğini emzirerek hayatta kalmasını sağladığı belirtildi. Hamile anne, baba ve Masal bebek, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.