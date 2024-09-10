İlk itiraf: Amca 200 bine yok et dedi

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın (8) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 24 şüpheliden sıva ustası Nevzat B. ifadesinde muhtar amca Salim Güran’ın isteği üzerine Narin’in cansız bedenini bulunduğu yere kendisinin sakladığını itiraf etti. Nevzat B.’nin itirafı ifade tutanağına şöyle yansıdı:

BATTANİYEYE SARILI GETİRDİ

“21 Ağustos’ta evimizin şebeke sularının kesik olduğundan dolayı köyümüzün muhtarı Salim Güran’ı aradım. ‘Ben arıza için yetkilileri ararım’ dedi. Benim evim ve muhtar Salim Güran’ın evi arasında yaklaşık 80-100 metre mesafe vardır. Evden 23 AN 630 plaka aracım ile çıktım, sonra arkamdan Renault marka beyaz renkli ve 47 plakalı araçla Salim Güran’ın geldiğini gördüm. Bana korna ve selektör yaptı. Araçtan indik. Salim Güran bana eliyle aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek ‘Bunu yok edeceksin’ dedi.

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ARAÇTA TORBA VAR MI

Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı ve hareketsiz vaziyette yatan bir insan gördüm. Salim Güran, bana hitaben ‘İyi düşün, sana 200 bin lira veririm’ dedi. Bu esnada etrafımızda kimse yoktu. Bana ‘Aracında torba var mı?’ dedi. Ben de aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran’a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine birlikte koyduk, bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı. Üzerinde asılı bir küçük çanta vardı, çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında, boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı.

DEREYE GÖTÜRMEMİ SÖYLEDİ

Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra çuvalın ağzını orada bağlamadan aracımda ayak paspasının olduğu yere koydum. Aracımın yönü mezarlık tarafıydı. Muhtar Salim Güran, ayrılmadan önce Eğertutmaz Deresi’ni işaret etti ve ‘Oraya götür’ dedi. Derenin yanındaki stabilize yoldan aşağı doğru inerek uygun bir yer baktım, aracımı derenin kenarında durdurdum.

ÜZERİNE 20 KİLOLUK TAŞ KOYDUM

Çuvalı aracımdan alarak elime almıştım, çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Çocuğun ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum, çünkü çok telaşlıydım. Çevrede ip aradım. Bulamayınca çocuğun çantasının ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım ve ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım, üzerine bir taş koydum. 15-20 kilogram civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim. Stabilize yoldan çıktıktan sonra baldızımın evine gittim.”

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BU ARAÇLA TAŞIMIŞ

- İtirafçı Nevzat B.’nin ifadelerinin ardından Narin Güran’ın cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin de arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı. 25 Ağustos’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopterle alınan görüntülerde Nevzat B.’nin, Salim Güran’ın otomobilinden aldığı Narin’in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.

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ÖYLE BİR ACI YAŞATACAĞIM Kİ...

Bu arada ifadesinde Narin’i arama çalışmalarına katıldığını, cinayeti Salim Güran’ın işlediğini düşündüğünü anlatan Nevzat B.,“Narin’in cesedi dere yatağından çıkarıldıktan sonra tedirgin olmaya başlamıştım. Jandarma da evime gelince itiraf ettim. Salim Güran güçlüdür, adamları var. Neden öldürdüğünü bilmiyorum. Sosyal medyada babası Arif Güran’a ‘Sana öyle acı yaşatacağım ki, asla unutamayacaksın’ demiş” dedi.

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İTİRAFÇIYLA KEŞİF YAPILDI

Narin’in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi’nin kenarında dün öğleden sonra keşif yapıldı. Amcası Salim Güran’ın 200 bin lira para teklifi üzerine Narin’in cesedini alıp gizlediğini itiraf eden Nevzat B., jandarma eşliğinde götürüldüğü dere kenarında yer göstermeleri yaptı.