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Gündem
Hakan TÜRKTAN/ DHA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İlk iş okeye döndük

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İlk iş okeye döndük

Dün başlayan normalleşmeyle kahvehanelerdeki oyun yasağı da son buldu. Günün ilk ışıklarında kapılarını açan kahvehaneler, sabah saatlerinden itibaren okey, iskambil ve tavla oynamayı özleyenlerle doldu.

Eskişehir’de arkadaşlarıyla kahvehaneye gelen Tufan Yılmazer, “Sabah sabah gelip keyfini çıkaralım istedik. Çok uzun süre oldu, özlemişiz. Arkadaşlarla çayımızı içtik, hemen oyunumuza başladık. Kapanana kadar buradayız” dedi.

İlk iş okeye döndük

‘MİLLETİMİZ ÖZLEMİŞ’

Kahvehane sahibi Musa Bostancı da memnundu: “Çok şükür açıldı, yasaklar kalktı. Tekrar oyunlar başladı. Halkımız da zaten bunu bekliyordu. Milletimiz özlemiş. Devletimize teşekkür ederiz. Aşımızı da olduk. Allah’ın izniyle her şey zamanla düzelir. İnşallah böyle bir durumla karşı karşıya gelmeyiz, bir daha kapanmayız. Yasaklar tekrar gelmez.”

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