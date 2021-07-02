İlk iş okeye döndük

Eskişehir’de arkadaşlarıyla kahvehaneye gelen Tufan Yılmazer, “Sabah sabah gelip keyfini çıkaralım istedik. Çok uzun süre oldu, özlemişiz. Arkadaşlarla çayımızı içtik, hemen oyunumuza başladık. Kapanana kadar buradayız” dedi.



‘MİLLETİMİZ ÖZLEMİŞ’

Kahvehane sahibi Musa Bostancı da memnundu: “Çok şükür açıldı, yasaklar kalktı. Tekrar oyunlar başladı. Halkımız da zaten bunu bekliyordu. Milletimiz özlemiş. Devletimize teşekkür ederiz. Aşımızı da olduk. Allah’ın izniyle her şey zamanla düzelir. İnşallah böyle bir durumla karşı karşıya gelmeyiz, bir daha kapanmayız. Yasaklar tekrar gelmez.”

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