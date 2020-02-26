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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 14:42,Son Güncelleme:/

İlk iş gününde inşaatın 3'üncü katından düştü

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İlk iş gününde inşaatın 3'üncü katından düştü
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KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, çalıştığı inşatta 3'üncü kattaki balkondan düşen Suriye uyruklu Muhammet A. yaralandı.

Olay, Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet A. inşaatta çalıştığı ilk iş gününde 3'üncü katta balkonda dengesini kaybederek aşağı düştü. İnşaatta çalışan işçiler, Muhammet A.'nın düştüğünü görerek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan işçiyi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Muhammet A.'nın vücudunda kırıklar olduğu belirtilirken, soruşturma başlatıldı.

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