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İlk insan izleri sergilendi! Tam 10 bin yıl öncesine ait...

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#Trabzon Müzesi#Arkeoloji#İlk İnsan İzleri
İlk insan izleri sergilendi Tam 10 bin yıl öncesine ait...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 09:30

Trabzon Müzesi (Kostaki Konağı) yaklaşık 8 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılırken müzede, Trabzon'da yaşamış 10 bin yıl öncesine ait ilk insan izleri sergileniyor.

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Trabzon'un Düzköy ilçesi sınırlarında bulunan Koskarlı Mağarası'nda bulunan çakmaktaşı ve obsidiyen (volkanik cam) gibi ham maddelerden üretilmiş yontma taş el aletleri Trabzon'un ilk meskünlarının 10 bin yıl önce yaşadığını ortaya koyarken, bu döneme ait kalıntılar Trabzon Müzesinde sergileniyor.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT ESERLER DE SERGİLENİYOR

Restorasyon ve teşhir düzenleme geçtiğimiz günlerde tamamlanan Trabzon Müzesi 30 Mayıs 2025 günü tekrar ziyarete açılırken müzede, Trabzon'da 10 bin yıl önce yaşamış insan izlerinin yanı sıra Roma dönemi M.S 3-4 yüzyıllarına ait Zeus heykelciği başı, M.S 2 yüzyıl Roma dönemi Peplos giyen kadın heykelciği, M.S 3-4 Roma dönemine ait adak kabartmanın yanı sıra antik Yunan ve Romalılar dönemine ait heykeltıraşlar, taş, kil, metal, ahşap veya diğer malzemeler ve geç Osmanlı dönemine ait onlarca eser sergileniyor.

İlk insan izleri sergilendi Tam 10 bin yıl öncesine ait...

Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından tarihi eserler büyük bir titizlikle oluşturulan özel bölümlerde sergilenirken müzede onlarca eserler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

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Müzede, ilk insan izlerinin bulunduğu özel bölümde "Trabzon'da ilk insan izleri. Son yıllarda Trabzon çevresinde yapılan yüzey araştırmaları ve kazıları, bölgenin günümüze yaklaşık 10 bin yıl öncesinden itibaren yerleşim gördüğünü ortaya çıkarmıştı.

İlk insan izleri sergilendi Tam 10 bin yıl öncesine ait...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Çalışkan başkanlığındaki bir ekip tarafından Düzköy ilçesi sınırlarında bulunan Koskarlı Mağarası'nda bulunan çakmaktaşı ve obsidiyen (volkanik cam) gibi ham maddelerden üretilmiş yontma taş el aletleri Trabzon'un ilk meskünlarının 10 bin yıl önce mağara tipi yerlerde yaşadığını ortaya koymuştur.
İlk insan izleri sergilendi Tam 10 bin yıl öncesine ait...

Son arkeolojik araştırmalar aynı zamanda Trabzon ve çevresinde Demir Çağı (M.Ö 1200-700) sonlarına kadar yerel halklar tarafından iskan edildiğine dair arkeolojik veriler sunmaktadır. M.Ö 7. yüzyıl sonlarında Trabzon'da bir Yunan kolinisi kurulduğu sırada kentte yerel bir halkın yaşadığı anlaşılmaktadır" yazısı yer alıyor.
İlk insan izleri sergilendi Tam 10 bin yıl öncesine ait...

Müzede, antik Yunan ve Romalılar dönemine ait heykeltıraşlar, taş, kil, metal, ahşap veya diğer malzemeler yer alırken müzede Roma dönemi M.S 3-4 yüzyılları Zeus heykelciği başı, Roma dönemine ait M.S 2 yüzyıl Peplos giyen kadın heykelciği, yine Roma dönemine ait M.S 3-4 yüzyıllar adak kabartması özel bölümde sergileniyor.

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Müzede geç Osmanlı dönemine ait eserlerde yer alırken özellikle o döneme ait silahlar, seramikler, küpler, giysiler dikkat çekiyor.

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#Trabzon Müzesi#Arkeoloji#İlk İnsan İzleri

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