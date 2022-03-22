İLK İFTAR NE ZAMAN 2022? Adana, İzmir, Ankara, İstanbul'da ilk oruca ne zaman, saat kaçta kalkılacak?

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İlk oruca ne zaman kalkılacak sorusu, Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman'ın merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre ilk oruca ne zaman kalkılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için ilk oruca kalkılacak olan sahur vaktini öğrenmek istiyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İLK ORUCA NE ZAMAN KALKILACAK?

Ramazan ayının ilk günü 2 Mart tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

2 Mart akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.

Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

Ankara'da ilk sahur 2 Nisan Cumartesi sabahı 04.59'a kadar, ilk iftar ise 19.20'de yapılacak. Ankaralılar bu ramazanda ortalama 14 saatlerini oruçlu geçirecek.

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İstanbul'da ilk sahur 05.12'ye kadar, ilk iftar ise 19.36'da yapılacak. İstanbullular da bu ramazanda ortalama 15 saatlerini oruçlu geçirecek.

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RAMAZAN'DA SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).



Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.