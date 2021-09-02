İlk ifadesi ortaya çıktı! Nasıl kıydın

TRABZON’un Of ilçesinde Uluağaç Mahallesi’ndeki camide imam olarak görev yapan Emre Göktaş (36), önceki gün 16.00 sıralarında 112’yi arayıp 3 kız çocuğunu öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çay bahçesine gelen ekipler, kanlar içinde yerde yatan Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş (4) adlı kardeşlerin öldüğünü belirledi. Olay yerinde bekleyen Emre Göktaş da suç aleti tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

EŞİ UZAKLAŞTIRMA ALDIRMIŞ

İmam Emre Göktaş’ın, anlaşmazlık yaşadığı 12 yıllık eşi Sibel Göktaş ile boşanma aşamasında olduğu, hakkında eşini darbettiği gerekçesiyle bir aylık uzaklaştırma kararı verildiği, olay günü sona eren karar sonrası da çocuklarını görmek için yanına aldığı öğrenildi. Olay günü çocuklarını yeniden annelerine bırakması beklenen babanın cinayeti gerçekleştirdiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürerken, gözaltına alınan Emre Göktaş, güvenlik gerekçesiyle Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda sorguya alındı. Şüphelinin, avukat talebinde bulunduğu sorgusundaki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Göktaş’ın, “Çocuklarım benden çok soğumuştu. Kendimi kaybettim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

Emre Göktaş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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