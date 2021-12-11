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İlk ifade: Cezaevindeyim ama hiç olmazsa yaşıyorum

#Zeynel Yıldırım#Gizem Erdoğan#Cinayet
İlk ifade: Cezaevindeyim ama hiç olmazsa yaşıyorum

Kendisine şiddet uygulayan ve şantaj yapan nişanlısı Zeynel Yıldırım’ı vurarak öldüren Gizem Erdoğan, duruşmada ağlayarak, “Cezaevinde özgürlüğümden kısıtlıyım ama dayak yemiyorum ve yaşıyorum” dedi.

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İstanbul Seyrantepe’de, 5 Temmuz 2021 günü, birlikte yaşadığı uzman çavuş nişanlısı Zeynel Yıldırım’ı (26) tabancasıyla vurarak öldüren Gizem Erdoğan’ın (30) duruşması başladı.

İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Gizem Erdoğan katıldı. Zeynel Yıldırım’ın kendisine şiddet uyguladığını, tehdit ve uygunsuz fotoğraflarını yayınlayacağını söyleyerek şantaj yaptığını iddia eden Erdoğan, cinsel istismara uğradığını da öne sürdü.

İlk ifade: Cezaevindeyim ama hiç olmazsa yaşıyorum

‘KENDİMİ ÇARESİZ HİSSETTİM’

Zeynel Yıldırım ile evlilik kararı aldıklarını belirten Erdoğan yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Gizem Erdoğan güçlükle tamamladığı ifadesinde şunları söyledi: “Bavulumu hazırlamıştım gitme kararı almıştım ama aklım uygunsuz fotoğraflarımdaydı. Bunalıma girdim, kendime zarar vermeyi düşündüm çünkü kendimi ilk defa bu kadar çaresiz hissediyordum. Daha sonra Zeynel’in evde bıraktığı silahını kafama dayadım. Bu esnada kapının açılma sesini duydum. Kapıyı açamayınca zorladı. Kapıyı açtığımda bana zarar verecek diye ateş ettim. Korksun diye ayaklarına sıktım. Zeynel yere düştükten sonra 3-4 kez silah sesi duyduğumu hatırlıyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde onu kanlar içinde görünce silahı kapının dışına fırlattım. Zeynel kapının önüne yığılmıştı. Kapıyı kapattım. O sırada yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Önce ambulansı, sonra annemi aradım. Sadece korkutmak amaçlı ateş ettim. Çok korktuğum için. ‘Ya ben seni öldüreceğim, ya sen beni öldüreceksin ya da sen kendini öldür’ diyordu.”

‘KENDİNİ KORUYAN NADİR KADINLARDANIM’

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İntihar mektubu yazdığını karakolda polisler sorunca hatırladığını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Telefonuma KADES uygulamasını defalarca indirdim ama aktif olmadı. Daha önce dövdüğü zaman istediğin yere şikâyet et, askerim ben, polis bana mı yardım edecek sana mı diyordu. Kendini koruyan nadir kadınlardanım. Onu öldürme niyetim yoktu. Onun beni sevmediği kadar ben onu çok seviyordum. Sadece ayrılmak istiyordum ama beni bırakmıyordu. Üzerimde sürekli baskı kuruyordu. Cezaevinde özgürlüğümden kısıtlıyım ama dayak yemiyorum, psikolojik baskıya maruz kalmıyorum, hiç olmazsa yaşıyorum.”

‘MEŞRU MÜDAFAA SINIRLARINDA’

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Gizem Erdoğan’ın avukatı ise olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde meydana geldiğini belirterek müvekkilinin tahliyesini talep etti. Gizem Erdoğan’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, adli emanette bulunan dijital materyallerin bilirkişiye gönderilmesine ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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#Zeynel Yıldırım#Gizem Erdoğan#Cinayet

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