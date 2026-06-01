İlk hasadı yapıldı, kilosu 1.000 liradan satılıyor! Çok özel bir çeşit: Acı bal

Gazipaşa'da 217 arı üreticisinin toplamda 10 bin 980 kayıtlı kovanı bulunuyor. İlçede arı üreticileri, kış aylarını 200- 300 rakımlarda geçiriyor. Kovanlar, baharın gelmesiyle 600- 700 rakımlara taşınıyor. Bölgede başta sandal ağaçlarının çiçeklerinin yanı sıra püren, narenciye, avokado gibi binbir çeşit çiçekten arılar polen toplayıp bal yapıyor. İlçede arıcılık faaliyetlerinde bal üretiminin yanı sıra polen, propolis ve arı sütü gibi katma değeri yüksek ürünler de üretiliyor.

İLK HASAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çile Mahallesi'nde bal hasadı gerçekleştirildi. Hasada Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bat, Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Oktan ve üreticiler katıldı. Bal hasadında arıların zarar vermemesi için katılımcılara korunaklı kıyafet giydirildi. Kovanların kapakları açılıp ballı petekler titizlikle alındı. Kovanların yakınında kurulmuş çadıra ballı petekler getirilip işlemeye alındı. Katılımcıların petekler üzerindeki sırları açmasıyla makineye konulan peteklerden bal süzüldü.

KİLOSU 1000 LİRA

Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, "2026 yılı bahar balı hasadı başladı. Bugün burada hasada katıldık. 'Acı bal' dediğimiz sandal ağacından toplanan balın hasadını yaptık. Bu yıl süzme balın kilosu 1000 liradan alıcı buluyor" dedi.

'COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK'

Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve üretici Fatih Oktan, "Bu yıl bal rekoltemiz istediğimiz kadar olmasa da vatandaşın ihtiyacını görecek kadar hasadımız yapıldı. Bu, sandal ağacından arıların polenler toplayıp, bal yaptıkları acı bal belli bir rakımda olan, normal ballara göre biraz sertçe bir bal. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüzün de katkılarıyla coğrafi işaret çalışmalarımız olacak. Bu yıl bal rekoltesinde beklentimiz yüksekti ama bahar mevsiminin yağışlı geçmesi rekolteyi düşürdü. Yayla sezonu açıldı. Kovanlarımız daha yüksek rakımlardaki yaylalarımıza taşınacak. Umarım yaylalardaki bal hasadımız daha yüksek verimli olur" diye konuştu.

'GAZİPAŞA'MIZA ÖZGÜ BİR TAT'

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ramazan Bat ise "Gazipaşa'mıza özgü özel bir tat, özel ürün. İnşallah coğrafi işaret tescili için çalışmalar yapacağız. Üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu olsun" dedi.