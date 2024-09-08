İlk gün önerileri... Okullar yarın açılıyor

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Türkiye genelinde okul öncesinden liseye kadar tüm kademeler için okullar yarın açılıyor. Karnelerin alındığı 14 Haziran itibarıyla okula yaklaşık 3 ay ara veren öğrenciler, birinci dönem ara tatilinin başlangıcı olan 11 Kasım’a kadar sınıfları dolduracak. İşte uzmanların ailelere ve öğrencilere tavsiyeleri:

- Ebeveynler, çocuklarının uyku saatlerini ayarlayarak dijital platformlardan uzaklaşmalarını sağlamalı.

- Okula alışma sürecinde çocuklarının beslenme düzenine dikkat etmeliler.

- İlk günlerde çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlamalılar. Böylece çocuklar, sosyal anlamda akranlarıyla daha kolay kaynaşabilir.

- Ebeveynler, okuldan eve ilk geldiği gün çocuklarıyla neler yaşadığını konuşup onun duygularını paylaşmalı.

- Çocuğun çalışma ortamı için bir düzen oluşturmalılar.

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- Ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklarla geçen dönemin olumlu ve olumsuz yanlarını hatırlatacak sohbetler yapmalı ve onları yeni dönemi planlamaları konusunda teşvik etmeliler.

‘ORTAK SINAV’IN KAPSAMI GENİŞLEDİ

MEB, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan ‘ülke genelinde ortak sınav’ uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı aldı. Böylece 6 ve 9’uncu sınıfların yanı sıra 7 ve 10’uncu sınıflar da ortak sınav uygulamasına katılacak. Yeni eğitim-öğretim döneminde 6, 7, 9 ve 10’uncu sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Öğrenciler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden yazılı sınav olacak. Buna göre, birinci dönemin ilk sınavı 30 Ekim-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İLK DERS: ÇANAKKALE VE GAZZE

Yarın tüm okullarda ilk ders, ‘Çanakkale’den Gazze’ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi’ olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde okullarda ilk dersin, ‘Çanakkale’den Gazze’ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi’ konusuyla başlamasını istediğini dile getirmişti.