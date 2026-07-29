İlk grup toplantısı kapalı yapıldı: Yeni Parti, Meclis yönetimini seçti

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Yeni Parti, grup toplantılarını salı günü yapacak. Özgür Özel başkanlığında dün basına kapalı yapılan grup toplantısında 90 milletvekilinin katılımıyla boş bulunan makamlar için seçimler tamamlandı. TBMM Başkanlık Divanı’nda Yeni Parti’ye düşen Başkanvekilliği görevine, CHP’de iken bu görevi yürüten Ankara Milletvekili Tekin Bingöl yeniden seçildi. Başkanlık Divanı makamlarından İdare Amirliği’ne Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Katip Üyeliğe de Antalya Milletvekili Aliye Coşar getirildi.

O İSİMLER YÖNETİM KURULUNDA

Partinin Kurucular Kurulu toplantısında yetkili kurullarda görev almayan ve soruşturmalarla gündeme gelen bazı isimler ise TBMM Grup Yönetim Kurulu’nda yer aldı. Haklarında fezleke düzenlenen İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Taşkın Özer ile Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Grup Yönetim Kurulu’na seçildi. Ordu Milletvekili Seyit Torun da Grup Yönetim Kurulu üyesi oldu.

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YDK TOPLANTISI DA YAPILDI

Yeni Parti Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını da gerçekleştirdi. Toplantının açılışını Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. Toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Bülent Yücetürk, Başkan Yardımcılığı’na Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Kurul Sekreterliği’ne ise Gülsemin Kaya seçildi.

ÖZEL: KURULUŞ TAMAMLANDI

Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel toplantının ardından gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: “Heyecanlıyız tabii. Yenilik milletimizin talebi, Yeni Parti milletimizin ihtiyacıydı. Milletin beklentilerine yönelik olarak partimizi kurduk. Ana muhalefet partisi olduk. Kurulduğunda ana muhalefet partisi olabilen bir parti yok siyasi tarihimizde. Onun hem heyecanı hem sorumluluğu içindeyiz. Artık Yeni Parti kuruluşunu tamamlamıştır. Yeni Parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkanvekiliyle, Meclis idare amiriyle, Parti Meclisi’yle, Yüksek Disiplin Kurulu’yla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.”

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POLEMİK UYARISI

Grup toplantısında Özel’in milletvekillerine, “Geçmişe yönelik tartışmalardan kendinizi uzak tutun. CHP başta olmak üzere diğer partilerin tartışmalarından uzak durun. Bu konudaki esprilerden dahi kaçının. Kısır tartışmalardan, bireysel polemiklerden kaçının” sözleriyle uyarıda bulunduğu ifade edildi.

YENİ OTURMA DÜZENİ

Yeni Parti’nin kurulmasının ardından TBMM Genel Kurul’da oturma düzeni değişti. AK Parti sıralarının yanında artık Yeni Parti milletvekilleri yer alırken, CHP grubu ise DEM Parti ile MHP arasındaki sıralara oturdu.

ÖZGÜR ÇELİK İLE 36 İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

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Dün CHP’de birçok il ve ilçede hem teşkilatlarda hem de belediyelerde istifalar oldu. İstanbul’da Özgür Çelik başkanlığındaki 40 kişilik CHP il yönetiminden 39 yönetici ve 39 ilçeden 36 ilçe başkanı CHP’den istifa etti. İstifa eden yöneticiler ve ilçe başkanları, Özgür Çelik ile birlikte Yeni Parti’ye katılma kararı aldı. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ile CHP’li 17 meclis üyesinden 16’sı da partilerinden istifa etti. CHP’li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da istifa ederek Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı. CHP Manavgat ve Side ilçe yönetimleri ile gençlik ve kadın kolları yönetimleri de istifa ederek Yeni Parti’ye geçti. CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Özer, Kadın Kolları Başkanı Dilşat Taş ve beraberindeki grup CHP İlçe Başkanlığı önünde açıklama yaptı. Başar, örgütün firesiz şekilde Yeni Parti’ye geçtiğini söyledi. CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Turhat da ilçe, kadın ve gençlik kolları olarak istifa ettiklerini, Yeni Parti’ye geçeceklerini duyurdu.

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‘FİGÜRAN’ HABERİNDE BİRGÜN ÇALIŞANLARI İFADEYE ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 25 Temmuz’daki üye rozet törenine cast ajansından ücretli figüran çağrıldığı haberi üzerine BirGün muhabiri Ebru Çelik, web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin’in ifadeye çağırdı. Çalışanlar bugün Basın Suçları Savcılığı’nda ifade verecek. BirGün ise haberinin somut bilgilere dayandığını söyledi ve atılan iftiralar ile ilgili hukuki yollara başvurmaya hazırlandıklarını belirtti. BirGün muhabiri Ebru Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın rozet takma töreninde cast ajansından figüran taşındığı ve bu kişilere 950 TL ödeme yapıldığı iddiasını haberleştirmiş, haberin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin iddiaya tepki göstererek suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.