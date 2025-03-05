İlk gördüklerindeki heyecanı anlattı... İki koruyucu aile, dört kardeşe sıcak yuva oldu: Çocuklarımızdan hiç farkları yok

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Kepez ilçesinde yaşayan Naile ve Rasim Buran çifti, 22 yıllık evliliklerinde tedaviye rağmen çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile olup evlat özlemini dindirmeye karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce müracaatları kabul edilen Buran çifti, 2 kardeşe 6 yıl önce yuvalarını açtı.

Rasim Buran, 2019'da yaptıkları başvuru sonrası Ayşe ve Yağız'ın ailesi olduklarını söyledi.





Çocukları ilk gördükleri zaman çok heyecanlandıklarını anlatan Buran, şöyle devam etti:

"Ayşe'yi aldığımızda 1, Yağız 4 yaşındaydı. O günden beri de beraberiz, çok mutluyuz. Bir araya geldiğimiz ilk gün 'Çocuklar gelin seveyim sizi.' dedim, bana 'Baba' dediler. O anda gözyaşlarıma hakim olamadım ve çok mutlu oldum. Sonuna kadar arkalarındayım, elimden geldiği kadar her zaman destek çıkacağım. Onları bırakmayı düşünmüyorum, onlar da beni bırakmaz zaten. Hasta olduklarında gece gündüz hastanede yanlarında oldum, bundan sonra da son nefesime kadar yanlarında olacağım."

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Naile Buran ise gördüğü birçok tedaviye rağmen çocuk sahibi olmadığı için eşiyle koruyucu aile olmaya karar verdiklerini ifade etti.

Ayşe ve Yağız'a gördükleri an bağlandıklarını dile getiren Buran, "Ayşe şimdi bensiz yatamıyor, uyurken bile yazmam, yeleğimle yatıyor. İkisini de 6 yıldır evladım gibi büyüttüm, onlara sahip olmak çok güzel bir duygu, çok seviyoruz ikisini de." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZDAN HİÇ FARKLARI YOK"

Gültaze ve Mustafa Karaman çifti ise 4 evlatlarını büyütüp evlendirdikten sonra boş kalan yuvalarının çocuk cıvıltısıyla dolması için koruyucu aile olmak istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuruları olumlu sonuçlanan Karaman çifti, diğer 2 kardeşin koruyucu ailesi oldu.

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Gültaze Karaman, yakınlarının tavsiyesi ile koruyucu aile olmaya karar verdiklerini söyledi.

Kurumdan aradıklarında ilk defa çocuk sahibi olacakmış gibi heyecanlandıklarını belirten Karaman, "Çocukları görmeye gittiğimizde elimiz, ayağımız titriyordu. Eylül 6, Hira ise 5 yaşındaydı. Eşim çocukları görünce ağlamaya başladı. Çocuklarımızdan hiç farkları yok. Evden uzaklaştıklarında, okula gidip gelene kadar aklım onlarda kalıyor. Kızlarım bana 'Sen bunlara daha fazla düşkünsün.' diyor. İnsan belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olunca daha değerli, kıymetli oluyor. 6 senedir bir aradayız, inşallah ömür boyu da yanımızda dururlar. Ben onlara gelin edene kadar sahip çıkmayı düşünüyorum."

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Mustafa Karaman da Eylül ve Hira ile kendi evlatlarından daha çok ilgilendiğini anlatarak, çocuk hasreti çekenlere koruyucu aile olmaları tavsiyesinde bulundu.